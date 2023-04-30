تحذير صيني بشأن مستقبل النمو خلال اجتماع المكتب السياسي

قال كبار قادة الصين في اجتماع دوري، يوم الجمعة، إن الطلب المحلي لا يزال غير كاف، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

جاء هذا التقييم بعد أن أعلنت الصين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي أفضل من المتوقع بنسبة 4.5% في الربع الأول، مما دفع العديد من شركات الاستثمار إلى رفع توقعاتها الاقتصادية لهذا العام.

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وقالت قراءة إعلامية رسمية للاجتماع باللغة الصينية، ترجمتها "CNBC"، واطلعت عليها "العربية.نت"، إن الدوافع الداخلية ليست قوية، ولا يزال الطلب غير كاف.

انكماش بخلاف التوقعات لنشاط الصناعات التحويلية الصيني في أبريل

وجاء في البيان أن "التحول الاقتصادي والارتقاء به يواجهان مقاومة جديدة، ولا يزال تعزيز التنمية عالية الجودة بحاجة إلى التغلب على العديد من الصعوبات والتحديات".

وقاد الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماع يوم الجمعة للقادة الصينيين، المعروف باسم المكتب السياسي.

كما دعا الاجتماع إلى تعزيز مصادر الدخل مع تحسين فرص العمل خاصة لخريجي الجامعات.

وارتفع معدل البطالة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً إلى 19.6% في مارس، بالقرب من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله في يوليو 2022. وظلت البطالة الإجمالية للأشخاص في المدن أقل بكثير، فوق 5%.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث في الصين الكبرى في "JLL"، بروس بانغ، إن قراءات الاجتماع لا تشير إلى الكثير من التغيير في السياسة المالية والنقدية.

وأضاف أن الاجتماع ركز بشكل أكبر على تعزيز الاستهلاك وتحقيق الاستقرار في الاستثمار، وقال إن التعليق خلال الاجتماع إلى عدم وجود دافع "داخلي"، يشير إلى "استثمارات القطاع الخاص الناعمة وفرص تحسينها".

الاكتفاء الذاتي للتكنولوجيا

كما دعا اجتماع المكتب السياسي على وجه التحديد إلى مزيد من التطوير لمركبات الطاقة الجديدة، وبناء محطات شحن البطاريات وتحويل شبكات الطاقة.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قالت السلطات إن الصين يجب أن "تولي أهمية" للذكاء الاصطناعي "العام"، وخلق بيئة للابتكار والاهتمام بمنع المخاطر.

يأتي ذلك، فيما شهد الربع الأول ارتفاعاً هائلاً في شعبية روبوت الدردشة للذكاء الاصطناعي ChatGPT، مما دفع العديد من الشركات في الصين إلى مضاعفة المنتجات المماثلة. وركزت الإصدارات العامة حتى الآن على العملاء التجاريين بدلاً من الجمهور.

وفتحت بكين هذا الشهر أمام مسودة قواعد التعليقات العامة بشأن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.