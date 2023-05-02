بعد ارتفاعه لمستويات "قياسية".. من يحدد أسعار الذهب في مصر؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قياسية مع نقص المعروض وارتفاع الطلب كوسيلة للتحوط من مخاطر سعر الصرف ومعدلات التضخم القياسية.

وقفز سعر الذهب عيار 21 قيراطا بنسبة 58% منذ بداية العام الحالي، وارتفع أكثر من 167% خلال عام .

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وقال رئيس منصة "آي صاغة" سعيد امبابي، في تصريحات لـ"العربية"، إن النقص في المعروض أدى إلى تعطيل آلية التسعير، حتى ارتفع السعر في مصر أكثر 30% من السعر العالمي.

ومع عدم نجاح فائدة شهادات الادخار التي وصلت إلى 22% في إقناع الكثير من المواطنين بجدواها كان الذهب الأفضل أداء منذ بداية العام.

من جانبه، قال نور الدين محمد رئيس شركة "تارجت للاستثمار"، إن شهادات الادخار جاءت على غير المنتظر بعائد 19% في حين مكاسب الذهب كانت الأعلى من أي أداة استثمارية أخرى.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، عن مقترح جديد للسيطرة على أسعار الذهب عبر زيادة المعروض بالسماح للقادمين من الخارج بإدخال 150 غراما من الذهب بدون جمارك.

وعلق سعيد إمبابي: أن "هذا المقترح سيمثل ضغطا على الدولار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح العملة".

من جانبه، قال رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية هاني ميلاد، في مقابلة مع "العربية"، إن الذهب دائما هو أداة تحوط ومخزون قيمة حقيقي، لافتا إلى أن المصريين في الفترة الحالية لديهم الوعي الكافي بأهمية الذهب، وفرص الاستثمار فيه.

وأضاف ميلاد، أن الطلب المتزايد على الذهب أثر على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وحول ما إذا كان يتم تسعير سعر غرام الذهب في مصر عند سعر 50 جنيها مقابل الدولار، قال ميلاد: "غير صحيح على الإطلاق، وعملية التسعير تخضع لقوى العرض والطلب"، موضحا أن مستويات الأسعار الحالية غير مبررة وهي نتيجة شح المعروض.

وأفاد ميلاد، بأنه نتيجة الطلب القوي يتم التداول على المستويات المرتفعة للأسعار.