"UBS" للعربية: الزيادة المتوقعة في الفائدة الأميركية غير ضرورية

قال كبير الاقتصاديين في بنك "UBS" لإدارة الثروات العالمية، بول دونفان، إن الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة الأميركية غير ضرورية إلا أنها قد تكون الأخيرة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية": "آمل بالتأكيد أن يقوم جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإعطاء إشارة حول وقف رفع أسعار الفائدة. أعتقد أننا لسنا بحاجة لهذه الزيادة".

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وأوضح أن استراتيجة باول التي قام من خلالها بزيادات قاسية في كل اجتماع كانت مضرة جدا، وقال "أعتقد بالنسبة للولايات المتحدة لم يتم اتخاذ جميع الإجراءات لكبح التضخم، مما أدى إلى تقلبات غير ضرورية وضرر لائتمان المصارف، إذاً أعتقد أن الفيدرالي يعترف بكل هذا الآن، وباول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيعطون إشارة أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة لأسعار الفائدة".

وقال دونفان أعتقد أن الأسواق ستتطلع إلى خفض أسعار الفائدة، وذلك سيعتمد على البيانات الاقتصادية والفيدرالي يعطي إشارات حول إبقاء أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة لفترة طويلة، مضيفا "ولكن أعتقد مع تراجع التضخم بشكل سريع في الولايات المتحدة والضغوط على السيولة في البنوك نتيجة التقلبات التي سببتها الأزمة الأخيرة سينظر الفيدرالي بالتأكيد لخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري بالنظر إلى أنه في 3 من أصل 4 دورات من تشديد السياسة النقدية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بعد 6 أشهر من وصولها إلى الذروة".