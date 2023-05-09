"بيركشاير" تخفض حصتها في "BYD" الصينية إلى أقل من 10%
خفض بافيت حصة "بيركشاير" إلى أقل من النصف منذ أغسطس الماضي
واصلت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير، وارن بافيت، تقليص حصتها في شركة "BYD" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، حيث خفضت حصتها إلى أقل من 10%.
وباعت "بيركشاير هاثاواي"، 1.96 مليون من أسهم "بي واي دي" المدرجة في هونغ كونغ بمتوسط 235.64 دولار هونغ كونغ لكل منها في 2 مايو، وفقاً لإيداع البورصة، وجمعت ما يعادل 59 مليون دولار أميركي.
وخفضت الشركة حصتها بأكثر من النصف منذ أغسطس، بالتزامن مع تصاعد حرب الأسعار في سوق السيارات الكهربائية.
يذكر أن بيركشاير استثمرت 230 مليون دولار مقابل 20.49% من "بي واي دي" -BYD في عام 2008، مما أدى إلى ازدهار في السنوات الأخيرة، حيث أصبح اعتماد المركبات الكهربائية أكثر انتشاراً.
وبلغت القيمة السوقية لشركة BYD ذروتها عند 142 مليار دولار في يونيو وتخطت شركة "فولكس فاغن" في الربع الأول لتصبح العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات في الصين لأول مرة.
ارتفعت أسهم "BYD" بنسبة 2.1% في هونغ كونغ يوم الاثنين، ويضيف هذا إلى ارتفاع بنسبة 25% منذ بداية العام، بعد خسارة 28% في 2022. وارتفعت الأسهم 31% في 2021، و423% في 2020.
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