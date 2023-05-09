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صندوق التنمية السياحي للعربية: حريصون على جذب مستثمرين جدد لقطاع الضيافة بالسعودية

أكد أن الصندوق يقدم قروضاً وضمانات لدعم مشاريع الضيافة في المملكة

دبي - العربية.نت
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قال مدير عام مساعد إدارة المحافظ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في صندوق التنمية السياحي، ياسر آل إسماعيل، إن الحلول التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق تعزز تمكين الأهداف الاستراتيجية للسياحة السعودية.

ولفت آل إسماعيل، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر قمة مستقبل الضيافة، إلى الاتفاقيات الجديدة التي وقعها الصندوق خلال المؤتمر لتقديم حلول مبتكرة في قطاع الضيافة السعودي.

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وأضاف أن الصندوق يقدم قروضا وضمانات لدعم مشاريع الضيافة في المملكة، كما يساعد في جذب الشراكة بين المشغلين والمستثمرين بالقطاع.

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وتابع :"نحن حريصون على جذب مستثمرين جدد لقطاع الضيافة في المملكة من أصحاب الرؤى والأفكار الجديدة، كما أن استثمارات السعودية في قطاع الضيافة واعدة ومتسارعة بشكل كبير".

وأوضح أن صندوق التنمية السياحي، يتوجه إلى جميع المحافل الدولية للترويج للاستثمار السياحي في السعودية.

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