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اقتصاد مصر

حظوظ كبيرة لنمو المدفوعات الرقمية في مصر.. 9.7 مليار دولار عائدات متوقعة

"Paysky" للعربية: عدد المصريين المشمولين ماليا ارتفع إلى 64.8% في 2022

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "Paysky" وليد صادق، إن مبادرات البنك المركزي المصري لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي كان له أثر كبير على السوق المصرية.

وأضاف صادق في مقابلة مع "العربية"، أنه تم إطلاق خدمة الترميز الإلكتروني مؤخرا وهي خدمة ستسرع وتيرة التحول في مجال المدفوعات الإلكترونية.

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وذكر أن عدد المصريين المشمولين ماليا ارتفع من 30% إلى 64.8% في 2022.

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ووضع البنك المركزي المصري استراتيجية لتطوير المدفوعات الرقمية في مصر من خلال اعتماد قواعد منظمة لخدمات الترميز وتأسيس بنية تحتية لإتاحة مدفوعات رقمية آمنة، كما تستهدف تكنولوجيا الترميز بهدف جذب المؤسسات العالمية وتحقيق ابتكارات غير مسبوقة في سوق المدفوعات الرقمية المصرية.

وقال وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع إيهاب نصر، إن هناك جهوداً لإتاحة خدمات الترميز لجميع البنوك المصدرة لبطاقات الدفع الإلكترونية في مصر، بالتعاون مع مشغلي خدمات الدفع الرقمي، بهدف تمهيد الطريق لتطوير مدفوعات رقمية مبتكرة على مستوى الجمهورية، وتشجيع العملاء على التوسع في اعتماد وسائل دفع إلكترونية بسهولة وأمان.

وتوقعت إحصائيات صادرة عن "Statista" أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية في مصر حوالي 21.7 مليار دولار بحلول 2027.

وقدرت أن يبلغ حجم عائدات البنوك الرقمية 9.6 مليار دولار في 2027.

وتشهد التكنولوجيا المالية في مصر معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الأخيرة لاسيما منذ جائحة "كوفيد-19".

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