"أرامكو" للعربية: نستهدف مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين

قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، زياد المرشد، إن هدف الآلية الجديدة التي تم اعتمادها للتوزيعات النقدية الإضافية المرتبطة بالأداء المالي للشركة هو مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين.

وأكد المرشد، في مقابلة مع "العربية" على استمرار سياسة التوزيعات الأساسية للشركة إلى ما بعد عام 2024 بجانب آلية التوزيعات الإضافية.

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وأضاف أن أولويات "أرامكو" لتخصيص التدفقات النقدية واضحة لم تتغير منذ الطرح الأولي ، وتبدأ بالمحافظة على الإنفاق الرأسمالي لاستدامة الأعمال ثم المحافظة على توزيع أرباح مستدامة ومتنامية ثم الإنفاق الرأسمالي لنمو الأعمال ثم تخفيض نسبة الدين أو توزيع أرباح إضافية أو الاثنين معا.

"في العامين الماضيين خفضنا نسبة المديونية بشكل كبير، وحاليا نركز على التوزيعات، والزيادة فيها تأتي على نوعين أولا زيادة التوزيعات الأساسية التي طالما قلنا إنها ستكون مستدامة ومتنامية، وثانيا التوزيعات الإضافية"، وفقا للمرشد.

وأضاف "قمنا بزيادة التوزيعات الأساسية في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 4%، من حوالي 70 مليار ريال إلى 73 مليار ريال، وحافظنا على هذا المستوي من التوزيعات الأساسية في الربع الأول من عام 2023".

وتابع "حاليا نعتزم اعتماد آلية لتوزيع أرباح إضافية مرتبطة بالأداء فيصبح لدينا إطار توزيعات متوازن، بحيث يوفر توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية بشكل يوفر حماية للمستثمرين في سنوات الأداء غير القوي، وفي نفس الوقت يتيح آلية لمشاركة الأرباح مع المساهمين خلال سنوات الأداء القوي عبر توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، كل ذلك مع إعادة الاستثمار بشكل كبير في اقتناص فرص فريدة عالية الجودة لخلق قيمة كبيرة للمساهمين على المدى المتوسط إلى البعيد" .

وذكر أن أرامكو تسعى أن تكون التوزيعات بعد عام 2024 مستدامة ومتنامية، ما يعني الحفاظ على مستويات التوزيعات الحالية وزيادتها مستقبلا على مدى السنوات بعد 2024، والشركة أثبتت قدرتها على توزيع أرباح مستدامة حتى فى أشد أوقات الوضع الاقتصادي خلال الجائحة، وزيادتها أيضا بنسبة 4% فى الربع الرابع من العام الماضي والحفاظ عليها أيضا فى الربع الأول من هذا العام، لذلك هدفنا أن تكون التوزيعات الأساسية مستمرة ومستدامة حتى بعد 2024، بالإضافة إلى التوزيعات المرتبطة بالأداء.

وقال إن التوزيعات المرتبطة بالأداء غير متعلقة بسعر نفط معين وهى متعلقة تحديدا بالتدفقات النقدية الحرة ونستهدف أن تتراوح من 50 إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية، بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية، ومبالغ أخرى بما فى ذلك الاستثمارات الخارجية.

وأوضح أن أرامكو تنوي توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء بشكل ربع سنوي.

وضرب مثلا بقوله "لنفرض إذا كانت التدفقات النقدية السنوية الحرة 100 مليار دولار يخصم من هذا المبلغ توزيعات الأرباح الأساسية، وهي حاليا 78 مليار دولار- يبقى 22 مليار دولار يخصم منها الاستثمارات الخارجية ولنفترض أنها في تلك السنة كانت 2 مليار دولار يبقى 20 مليار دولار يخصم منها ما بين 50 إلى 70% ، ولنفترض أنها 60% فيكون مبلغ التوزيعات الإضافية 12 مليار دولار فيصير إجمالي التوزيعات في العام 90 مليار دولار، منها 78 مليار توزيعات أساسية، و12 مليار توزيعات إضافية مرتبطة بالأداء".

وقال إن التوزيعات الأساسية والإضافية المرتبطة بالأداء متروكة لتقدير مجلس إدارة شركة أرامكو الذى يأخذ بعين الاعتبار المركز المالى للشركة، وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، وفقا لسياسة الشركة المعلنة لتوزيع الأرباح.

وأوضح أن الشركة لديها نوع واحد من الأسهم ومن ثم فإن جميع المساهمين يعاملون معاملة واحدة سواء مؤسسات الدولة المساهمة في أرامكو من صندوق الاستثمارات العامة وشركة "سنابل". للاستثمار والمساهمين الآخرين في السوق ويتم توزيع الأرباح لجميع المساهمين بنفس الأحقية.

كانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2023 بقيمة 73.16 مليار ريال (19.5 مليار دولار).

وقالت "أرامكو" في بيان، يوم الثلاثاء 9 مايو الجاري، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.3024 ريال، فيما يستحق التوزيعات نحو 241.93 مليار سهم.

وحسب البيان، تستحق التوزيعات في 15 مايو 2023، الموافق تاریخ 1444/10/26ھ، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق، على أن تكون التوزيعات يوم 31 مايو.