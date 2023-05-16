"ويلز فارغو" سيدفع مليار دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية

وافق بنك "ويلز فارغو" على دفع مليار دولار لتسوية دعوى قضائية للمساهمين اتهمته بالإدلاء ببيانات مضللة حول امتثاله لأوامر الموافقة الفيدرالية بعد فضيحة عام 2016 التي تنطوي على فتح حسابات عملاء غير مصرح بها.

التسوية هي واحدة من أكبر 6 تسويات دعاوى جماعية للأوراق المالية في العقد الماضي، وفقاً لمحامي المستثمرين، الذين قدموا طلباً يوم الاثنين لقاض في مانهاتن للموافقة على الاتفاقية.

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رفع المستثمرون دعوى قضائية ضد البنك في عام 2020 مدعين أن الرئيس التنفيذي السابق له، تيم سلون، ومديرين تنفيذيين آخرين أدلوا بتصريحات مضللة في شهاداتهم أمام الكونغرس وللمستثمرين ووسائل الإعلام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وزعم المستثمرون أن المديرين التنفيذيين قدموا سيناريو ورديا للغاية حول تفاعلاتهم مع المنظمين، بما في ذلك عدم الكشف عن أن خطط الإصلاح الأولية قد تم رفضها من قبل السلطات.

ومن المقرر أن تذهب عائدات التسوية إلى المستثمرين الذين اشتروا أسهم "ويلز فارغو" من 2 فبراير 2018 حتى 12 مارس 2020.

يأتي الاتفاق بعد تسوية سابقة قبل 4 سنوات بشأن فضيحة الحسابات المزيفة للبنك مع المديرين التنفيذيين بقيمة 320 مليون دولار واتفاق المساهمين لعام 2018 الذي كلف الشركة 480 مليون دولار. وفي عام 2020، وافق "ويلز فارغو" على دفع 3 مليارات دولار لتسوية تحقيقات أميركية في أكثر من عقد من انتهاكات المستهلكين واسعة النطاق بموجب صفقة تسمح للبنك بتجنب التهم الجنائية.

في حين تم وصف انتهاكات المبيعات مراراً وتكراراً في تحقيقات سابقة، قدمت تسوية عام 2020 مزيداً من التفاصيل حول بيئة الضغط العالي التي دفعت جحافل من الموظفين ذوي الرتب المنخفضة إلى انتهاك القانون – وحتى لو كلفهم ذلك وظائفهم عندما يتم كشفهم من قبل موظفي الشركة الداخليين.