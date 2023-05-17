خبير للعربية: أتوقع زيادة نسبة الطرح العام في" أدنوك للإمداد" لهذا السبب

توقع خبير الأسواق المالية، محمد علي ياسين، أن تقدم شركة أدنوك على زيادة شريحة الطرح العام من وحدتها التابعة " أدنوك للإمداد والخدمات" بعد الطلب القوي من المساهمين الرئيسيين والأفراد على الاكتتاب فى الطرح.

وقال ياسين فى مقابلة مع "العربية" إن الإقبال الكبير على طرح أدنوك للإمداد يشير إلى ضرورة إعادة نظر بشأن الحصة المطروحة، وهذا الأمر ربما تقدم عليه الشركة خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء فترة الاكتتاب العام، خاصة أن نشرة الإصدار تشير إلى إمكانية ذلك.

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واستبعد أن يؤثر طرح شريحة إضافية من الشركة سلبا على السوق، بل على العكس ستستمر السوق في حركتها الإيجابية، لتكون نسبة التخصيص للمستثمرين المكتتبين معقولة وحتى لا يفقد المستثمرون الاهتمام بالاكتتابات نتيجة التخصيصات الضعيفة.

وبدأ أمس الاكتتاب العام في أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات التابعة لشركة أدنوك بعد تحديد سعر الطرح بين 1.99 و2.1 درهم.

وطرحت أدنوك للإمداد 15% من رأسمالها للاكتتاب العام وهو ما يوازي 1.11 مليار سهم.

وتستهدف الشركة جمع 2.23 مليار درهم،ومن المتوقع أن يدرج السهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأول من يونيو المقبل.

وعلى جانب آخر تحدث ياسين عن معدل توظيف القروض إلى الودائع في البنوك الإماراتية، وقال إن القطاع الخاص فى دولة الإمارات مستمر في الاقتراض لمواصلة عملياته، ولكن بعض البنوك قد يكون لديها بعض الإحجام حاليا عن إقراض الشركات ، لأن لديها فرصة لتحقيق عائد جيد بنحو 4.5% على قروض بآجال قصيرة.

وقال إن نسبة نمو الاقتصاد الإماراتي رغم أنه أبطأ من العام الماضي، وربما يوجد بعض الأثر السلبي لانخفاض أسعار البترول، لكن الاقتصاد يحقق نموا إيجابيا وربما هو من الدول الخمس الأعلي عالميا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام ومن ثم فإن البنوك فى حاجة لإقراض القطاع الخاص لتمويل هذا النمو.

"انخفاض معدل توظيف الودائع لدى البنوك في الربع الأول ربما كان بهدف المحافظة على سيولة للتوزيعات النقدية التي أقرتها للمساهمين" وفقا لـ"ياسين".

وتوقع أن يعود معدل القروض إلى الودائع في البنوك إلى مستويات 85 – 90% لأن ذلك يعنى نموا أكبر للاقتصاد المحلي الإماراتي.