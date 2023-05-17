رئيس مايكروسوفت يرد على ادعاءات "ماسك" حول "OpenAI"

قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، في مقابلة يوم الثلاثاء، إن شركته لا تسيطر على "أوبن إيه آي"، رداً على مزاعم إيلون ماسك.

كان ماسك قد ادعى أن "مايكروسوفت"، بفضل استثماراتها التي تقدر بمليارات الدولارات في شركة "OpenAI" المبتكرة لبرنامج الدردشة بالذكاء الاصطناعي "ChatGPT"، كانت تتحكم فعلياً في الشركة الناشئة. ورفض ناديلا هذا الادعاء وذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً إن اللاعبين الصغار لديهم فرصة كبيرة جداً للتنافس ضد الشركات الكبيرة مثل شركته وشركة "ألفابيت" الشركة الأم لـ "غوغل".

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، إن مجلس إدارة "OpenAI" كان هو المتحكم في شركتهم، على عكس ماسك، الذي انسحب من الشركة الناشئة منذ سنوات ودعا إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي بسبب المخاوف الأخلاقية المحتملة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف ناديلا: "إن شركة أوبن إيه آي ترتكز بشدة على مهمتها المتمثلة في أن يتحكم فيها مجلس إدارة غير ربحي. "لدينا مصلحة غير مسيطرة فيها، ولدينا شراكة تجارية كبيرة".

وقال ناديلا إن قدرة الشركات الصغيرة على اقتحام الذكاء الاصطناعي "ستعتمد على ملاءمة المنتج للسوق وليس مضموناً أن تكون "مايكروسوفت" و"غوغل" اللاعبتين الوحيدتين في المدينة.

وأشار ناديلا إلى البحث كمثال على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بإثارة منافسة جديدة في مساحة يهيمن عليها محرك "غوغل".

وقال: "من كان يظن، أنه ستكون هناك منافسة حقيقية حول عمليات البحث، وأن يحلم الناس بوجود بديل لـ غوغل قبل عام من الآن".