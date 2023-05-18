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صناعة السياحة السعودية تستهدف توفير 3 ملايين وظيفة جديدة

مسؤول للعربية: ارتفاع نسبة التوطين بقطاع السياحة السعودي إلى 43%

دبي - العربية.نت
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كشف مستشار تطوير الفعاليات والوجهات السياحية في السعودية، عماد منشي، في مقابلة مع "العربية"، أن صناعة السياحة في السعودية تستهدف خلق نحو 3 ملايين وظيفة جديدة.

وقال منشي إن نسبة التوطين بقطاع السياحة السعودي ارتفعت من 28% إلى 43%، ونحن في بداية تنفيذ مستهدف الوصول إلى أن تصبح نسبة التوطين والمحتوى المحلي بالقطاع تتجاوز 50%.

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وأوضح أنه مع دخول الوجهات السياحية الـ9 الجديدة بالمملكة، ستصبح السعودية لاعبا أساسيا في صناعة السياحة عالمياً.

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وأضاف أن قطاع السياحة يتبنى استراتيجية تستهدف دعم وتطوير الكوادر البشرية عبر مجموعة من برامج التطوير مع الجهات ذات العلاقة.

وذكر منشي أن صناعة السياحة في السعودية لم تتسلم المرحلة الأولى من المشاريع العملاقة، مثل البحر الأحمر ونيوم وغيرها، ومع ذلك تمكنت من تحقيق أرقام استثنائية في الربع الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل الداعمة لتحقيق تلك الأرقام، أبرزها الدعم السياسي لجهود تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تم إنشاء هيئة الترفيه والهيئة العليا للسياحة.

وتابع منشي: "المملكة تعمل على تسهيل إجراءات الوصول عبر توفير العديد من التأشيرات السياحية، كما يتم استقطاب العديد من شركات الطيران والتوسع في المطارات، وتنفيذ العديد من الفعاليات وخفض زمن التراخيص للفعاليات، بالإضافة إلى مواسم السعودية وجهود الهيئات الملكية في جذب السياح".

ونما عدد الزوار القادمين إلى السعودية بنسبة 64% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، لتحقق المملكة المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الدوليين، بحسب تقرير منظمة السياحة العالمية.

يأتي ذلك على خلفية التسهيلات التي قدمتها المملكة لدخول السياح إلى البلاد، بما في ذلك التأشيرات الإلكترونية.

واستقبلت المملكة نحو 7.8 مليون سائح خلال الربع الماضي، وهو ما يمثل أفضل أداء ربعي تاريخياً، لتتقدم 12 مركزاً في 4 سنوات.

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