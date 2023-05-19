خسائر أسبوعية عنيفة في بورصة مصر.. ما علاقة الدولار؟

تسببت مبيعات عنيفة في رفع الخسائر الأسبوعية للبورصة المصرية إلى نحو 44 مليار جنيه، مع تراجع جماعي في كل المؤشرات، وسط استمرار الضغوط على العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي، وترقب تخفيض جديد في سعر الجنيه مقابل الدولار.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.87% خاسراً نحو 44 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجع رأس المال السوقي من مستوى 1136 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1092 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

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وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 685.3 مليار جنيه إلى 661.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.5%. ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.7 مليار جنيه إلى 209.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 5.4%. كما تراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 907 مليارات جنيه إلى 871.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.9%.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3% فاقداً نحو 525 نقطة بعدما انخفض من مستوى 17270 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 16745 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.25% فاقداً نحو 102 نقطة بعدما تراجع من مستوى 3137 نقطة إلى نحو 3035 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.46% فاقداً نحو 718 نقطة بعدما انخفض من مستوى 20744 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 20026 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الحالي.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.7% خاسراً نحو 194 نقطة بعدما نزل من مستوى 7198 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 7004 نقاط بنهاية تداولات الأسبوع الحالي. وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.2% فاقداً نحو 99 نقطة بعدما انخفض من مستوى 3061 نقطة إلى نحو 2962 نقطة.

وأخيراً، تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.1% فاقداً نحو 144 نقطة بعدما نزل من مستوى 4641 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 4497 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الحالي.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.864 مليار ورقة منفذة على 379 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.260 مليار ورقة منفذة على 374 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم المدرجة على 76.71% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 23.29%.