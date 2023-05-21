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خاص

"أسواق العثيم" للعربية: تكثيف العلاقات التجارية ساهم في زيادة حوافز الموردين

الشركة افتتحت 9 فروع جديدة في الربع الأول

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "أسواق العثيم" موفق مباره، إن تكثيف العلاقات التجارية ساهم في زيادة حوافز الموردين وهي أرباح إضافية وخصومات تستحقها الشركة، والتي كانت تحتسب في الربع الرابع من كل عام.

وأضاف مباره في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة نجحت في احتساب بعض هذه الأرباح في الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

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وأشار إلى أن تغيرات سلوك المستهلك في السعودية والعالم يرصدها عدد من المؤشرات منها مؤشر حجم سلة المبيعات، مشيرا إلى انخفاض في هذا المؤشر.

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أفاد مباره، بأن هناك زيادة في عمليات شراء العميل الواحد، ويحتسب ذلك عبر برنامج "ولاء".

وذكر أن الشركة تتواكب مع التغيرات في أسواق التجزئة، وتعمل على تقديم المنتجات ذات العلامة الخاصة بالشركة.

ولفت إلى أن الشركة تملك قاعدة لوجستية وتدعم الموردين الجدد.

وتابع: "مبيعات الشركة نمت بنسبة 13% في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، وهذا نتيجة مبيعات المنافذ والتوسعات المدروسة المنتظمة التي تقوم بها الشركة".

وبين مباره، أن الشركة افتتحت 9 فروع جديدة في الربع الأول من العام الحالي، مؤكدا على استمرار الشركة في التوسع ليس فقط بالمنافذ البيع إنما تشمل المستودعات والمعدات اللوجستية الأخرى والأنظمة.

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