هكذا تأثرت أرباح "معادن" و"دار الأركان" بارتفاع تكلفة التمويل

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن أرباح شركة التعدين العربية "معادن" جاءت مخيبة للآمال وأقل بكثير من التوقعات.

وأضاف الرقيب، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أنه يجب الأخذ في الاعتبار، تأثر الشركة الواضح بتراجع أسعار السلع العام الحالي، مقارنة بارتفاعها العام الماضي، وأيضاً تأثرها بانخفاض المبيعات.

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"وتواجه "معادن" مشكلة كبيرة تتمثل في الارتفاع الكبير في تكلفة التمويل، نظراً لأن لديها تمويلا مرتفعا جدا لتنفيذ مشاريعها الجديدة المرتقب افتتاحها قريباً"، وفقا للرقيب.

وتوقع مدير مركز زاد للاستشارات، تواصل تراجع أرباح "معادن" في الربع الثاني من العام الحالي، تأثرا بتكلفة التمويل مع استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، ما لم يحدث تحسن في المبيعات وأسعار البيع النهائي.

تراجع صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بنسبة 80.69% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 419.42 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 2.17 مليار ريال أرباح الربع الأول من 2022.

وجاءت النتائج أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغة 1.17 مليار ريال.

دار الأركان

وبشأن شركة دار الأركان للتطوير العقاري، قال حسين الرقيب، إن "دار الأركان" لم تستفد كثيرا من حراك النشاط العقاري خلال السنوات الماضية، ولم تطلق مشاريع تطوير عقاري تستهدف قطاع الأفراد، وهو ما أفلت منها الكثير من الأرباح التي كان يمكن تحقيقها من خلال هذه المشاريع.

وأضاف أن تراجع أسعار العقار والوحدات السكنية حالياً ينعكس على القطاع حيث ساهم الدعم الجديد في انخفاض أسعار العقار مع ملاحظة انخفاض القروض العقارية في البنوك بنسبة 52% وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الأسعار المتوقع استمرار هبوطها.

وبحسب النقيب، فإن محفظة قروض "دار الأركان" تبلغ أكثر من 11 مليار ريال ولديها أرباح مبقاة نحو 7 مليارات ريال، ويفترض تخفيض الشركة من حجم الدين الذي يتجاوز رأس المال عبر سداد جزء كبير منه، لا سيما أن الفوائد خلال العام 2022، بلغت نحو 871 مليون ريال، ولا يوجد نشاط لدى الشركة يغطي مصاريف التمويل.

تراجع صافي أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري "دار الأركان" بنسبة 46.78% في الربع الأول من 2023، إلى 117.63 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بـ 221.02 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.