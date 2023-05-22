"دسر" للعربية: الاستحواذ على حصة بـ"إيتالماتش" يهدف لإنشاء 10 مصانع في السعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، رائد الريس، إن الاستحواذ على حصة 20% في شركة "إيتالماتش" الإيطالية العاملة في مجال الكيميائيات التحويلية يهدف إلى توطين بعض قدرات الشركة الإيطالية في المملكة من خلال الاتفاق على تدشين وبناء 5 مصانع في المرحلة الأولى.

وأضاف الريس في مقابلة مع "العربية"، أنه من المستهدف تدشين 5 مصانع أخرى في فترة لاحقة، باستثمارات تقدر بأكثر من ملياري ريال.

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وذكر أن الشركة الإيطالية تستحوذ على حصة كبيرة من السوق العالمية، وتملك 19 منشأة في 10 دول.

وذكر الريس أن "أرامكو" و"سابك" وصندوق الاستثمارات العامة أسسوا "دسر" لتحقيق هدف واضح يتمثل في بناء قدرات صناعية تحويلية في السعودية.

وأفاد بأن "إيتالماتش" تقدم منتجات معالجة المياه، وأيضا منتجات البتروكيماويات المتخصصة لخدمة قطاع النفط والغاز.

وتابع: "تفوق إيرادات الشركة الإيطالية 850 مليون يورو سنويا مع تسجيل مستويات ربحية عالية"، موضحا أن "دسر" تركز في عمليات الاستحواذ على الجانب المالي، بالإضافة إلى الاتفاق على توطين مصانع في السعودية.

وكشف أن قيمة صفقة الاستحواذ على حصة 20% في "إيتالماتش" غير معلنة حسب الاتفاقية، ولكن جزء من قيمة الاستحواذ عبارة عن زيادة في رأسمال الشركة بقيمة 100 مليون يورو.

وذكر أن تمويل صفقة الشركة الإيطالية سيكون من رأسمال "دسر" الذي يبلغ 3.3 مليار ريال حاليا، ولن تلجأ الشركة إلى الاقتراض لإتمام الصفقة.