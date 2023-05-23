ارتفاع تكلفة تأمين الديون التركية بعد حصول أردوغان على دعم أوغان

حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعم منافسه "سنان أوغان Sinan Ogan"، الذي كان المرشح الثالث في الانتخابات في الجولة الأولى، وخرج منها عند حصوله على 5.2% من الأصوات في تصويت 14 مايو.

هذا الدعم يعزز فرصة أردوغان في تمديد حكمه الذي دام 20 عامًا في الجولة المقبلة يوم الأحد، وقد أدى إلى تعميق عمليات بيع الأصول التركية وسط مراهنة المستثمرين على استمرار سياساته الاقتصادية غير التقليدية.

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أدى الإعلان إلى تعميق التراجع في الأسهم التركية الذي بدأ بعد الجولة الأولى التي أظهرت قوة أردوغان في الانتخابات.

كما شهدت السندات الدولارية التركية التراجعات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، في حين ارتفعت تكلفة تأمين ديون الدولة ضد التخلف عن السداد إلى 701 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.