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تعديل الرسائل على واتساب
(تطبيق واتساب (رويترز
تكنولوجيا

"واتساب" تطلق أخيراً ميزة طال انتظارها.. رسائلك قابلة للتعديل ولكن بشرط!

تسمح التطبيقات المنافسة بالميزة نفسها

دبي - العربية.نت
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منح تطبيق واتساب "WhatsApp" خدمة التعديل على الرسائل النصية للمستخدمين، وهي إحدى أكثر الميزات التي كانت منتظرة.

وقال تطبيق المراسلة التابع لشركة "ميتا بلاتفورمز" في منشور يوم الاثنين: "في اللحظات التي ترتكب فيها خطأ أو ببساطة تغير رأيك، أصبح بإمكانك الآن تعديل رسائلك المرسلة على "واتساب".

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مع طرح الميزة عالميًا في الأسابيع المقبلة، سيتمكن المستخدمون من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من إرسال النص.

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يمكن الوصول إلى الميزة عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة، واختيار "تعديل" في القائمة. ستحمل الرسالة المعدلة شعار "معدلة"، بدون إظهار التغييرات التي قام بها المستخدم.

تسمح التطبيقات المنافسة مثل "تليغرام" و"سيغنال" للمستخدمين أيضا بميزة تعديل الرسائل، كما طرحت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" العام الماضي خدمة تسمح للمستخدم بتعديل تغريداته.

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