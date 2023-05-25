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أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي
أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي
خاص

الإبراهيم للعربية: الربط الكهربائي بين الخليج والعراق سيدخل مرحلة التشغيل بنهاية 2024

الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: تصدير 500 ميغاواط للعراق بالمرحلة الأولى للمشروع

دبي - العربية.نت
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أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، في مقابلة مع "العربية" أن الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق سيدخل مرحلة التشغيل نهاية العام المقبل.

وقال الإبراهيم لـ"مستقبل الطاقة"، إنه من المقرر تصدير نحو 500 ميغاواط للعراق بالمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي.

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وأضاف أن الربط الكهربائي سيكون من محطة الوفرة بالكويت لمحطة الفاو بجنوب العراق.

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وأوضح أن المناقشات بين العراق والسعودية مستمرة لإتمام عمليات الربط الكهربائي.

وتأتي المباحثات بين السعودية والعراق لشراء الكهرباء بعد انطلاق مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق، والذي بدأ تنفيذه عام 2022، والذي سيمكن العراق من تنويع مصادر شراء الطاقة، وتخفيف اعتماده على شراء الكهرباء من إيران.

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