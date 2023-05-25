خاص
الإبراهيم للعربية: الربط الكهربائي بين الخليج والعراق سيدخل مرحلة التشغيل بنهاية 2024
الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: تصدير 500 ميغاواط للعراق بالمرحلة الأولى للمشروع
وضع القراءة
100% حجم الخط
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، في مقابلة مع "العربية" أن الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق سيدخل مرحلة التشغيل نهاية العام المقبل.
وقال الإبراهيم لـ"مستقبل الطاقة"، إنه من المقرر تصدير نحو 500 ميغاواط للعراق بالمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي.
مادة اعلانية
وأضاف أن الربط الكهربائي سيكون من محطة الوفرة بالكويت لمحطة الفاو بجنوب العراق.
وأوضح أن المناقشات بين العراق والسعودية مستمرة لإتمام عمليات الربط الكهربائي.
وتأتي المباحثات بين السعودية والعراق لشراء الكهرباء بعد انطلاق مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق، والذي بدأ تنفيذه عام 2022، والذي سيمكن العراق من تنويع مصادر شراء الطاقة، وتخفيف اعتماده على شراء الكهرباء من إيران.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الاقتصاد الأميركي يسجل نمواً أعلى بقليل من المتوقع في الفصل الأولوزارة التجارة تشير إلى أن الاقتصاد مازال ضعيفاً اقتصاد
-
مجلس إدارة "الأنابيب السعودية" يوصي بعدم توزيع أرباح عن عام 2022لوجود خسائر متراكمة شركات
-
إبقاء أسعار الفائدة في تركيا دون تغيير عند 8.5%كان المركزي قد خفض أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس في شهر فبراير جرس الإغلاق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية