محللون: البنوك الأوروبية أقوى من منافستها الأميركية.. رغم فارق الحجم

تبدو البنوك الأوروبية أقوى وأكثر جاذبية من نظيراتها في الولايات المتحدة في العديد من المقاييس، وفقاً لمسؤولين ومحللين تحدثوا في مؤتمر معهد التمويل الدولي في بروكسل هذا الأسبوع، والذين أضافوا أن التنظيم والتعاون لا يزالان مطلوبين لتعزيز النمو في المنطقة.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندير الإسبانية، آنا بوتين، إن أكبر بنك في الولايات المتحدة يعادل أكبر 9 أو 10 بنوك أوروبية بسبب ضعف النمو وانخفاض الربحية منذ الأزمة المالية لعام 2008.

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ومع ذلك، تتمتع البنوك الأوروبية الكبرى بمستويات أفضل من مقايضات التخلف عن السداد، وهو شكل من أشكال التأمين لحاملي سندات البنوك ضد خطر تخلفها عن السداد، "مما يعني أن مستثمري الدخل الثابت يعتقدون أن مخاطر ديوننا أقل من أفضل البنوك في الولايات المتحدة"، وفقاً لـ "بوتين".

وقالت، إن التقلبات الأخيرة التي أدت إلى بيع بنك كريدي سويس إلى منافسه السويسري "UBS" ليست دليلاً على أزمة مصرفية نظامية، بل على العكس من سوء الإدارة وقضايا السيولة في بنوك معينة.

كما أكدت "نحن في وضع قوي للغاية من حيث رأس المال ومراقبة السيولة وحماية بيانات عملائنا. لكننا نحتاج أيضاً إلى مزيد من القدرات لدعم النمو حتى نتمكن من تحقيق المزيد من الأرباح"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC".

"ما نحتاجه هو إعادة التفكير بشكل أساسي في ما نريد أن تكون عليه البنوك في الاقتصاد الجديد في عالم يحتاج إلى النمو. وإيجاد هذا التوازن مهم حقاً بين التحلي بالحكمة، فنحن لا نقول إننا يجب أن نعود إلى الوراء، ولكن أيضاً أن نكون قادرين على تمويل النمو".

على الجانب الآخر، قالت شركة "أليانز غلوبال انفستورز"، إن البنوك الإيطالية لديها أكبر حاجة بين المقرضين الأوروبيين للسيولة لتحل محل التمويل الرخيص من البنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن ينتهي هذا العام والعام المقبل.

استحوذت البنوك في البلاد على أكبر قدر مما يسمى "TLTROs"، وهي تمويلات رخيصة للغاية مصممة لتحفيز الائتمان للاقتصاد، مقارنة باحتياطياتها، وفقاً لتحليل محلل الائتمان في "Allianz GI" في باريس، سيمون أوتين.

ويظهر التحليل أن المقرضين اليونانيين والأسبان جاءوا في المرتبة الثانية والثالثة. وقال إن البنوك لديها إمكانية الاستفادة من السوق للحصول على الأموال أو الوصول إلى تسهيلات البنك المركزي الأوروبي الأخرى، ولدى البنوك الإيطالية خطط "موثوقة" لإدارة العملية، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Algebris Investments"، ديفيد سيرا، إن البنوك الأوروبية "أكثر أماناً وأقوى وأرخص" من البنوك الأميركية، والذي أشار إلى ارتفاع نسبة السيولة للبنوك الأوروبية - حوالي 160% - مقابل 120% للبنوك الأميركية.

تأخير الاتحاد المصرفي

فيما أشار خوسيه مانويل كامبا، رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية، إلى التقييمات المنخفضة للبنوك الأوروبية، لكنه قال إن هذه كانت تتحسن وسط اضطرابات القطاع الأوسع، ومع ارتفاع أسعار الفائدة فإنه سيعزز عائداتها.

وقال: "أعتقد أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، إذا استمرت [البنوك الأوروبية] في إظهار أن نموذج أعمالها مستدام، ينبغي أن نرى تحسينات على المدى المتوسط في تلك التقييمات أيضاً".

ويعتقد كامبا، أن أي دمج إضافي في الخدمات المصرفية الأوروبية يجب أن يتعلق بإنشاء بنوك أفضل و"المضي قدماً في تعزيز سوق موحدة أكثر تكاملاً في الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من الحصول على خدمات مصرفية عبر الحدود وخدمات أكثر كفاءة للعملاء الأوروبيين".

لدى الاتحاد الأوروبي خطة طال انتظارها لمواصلة تطوير اتحاده المصرفي، وهي مجموعة من القوانين التي تم تقديمها في عام 2014 لتقوية البنوك، وإنشاء نظام مشترك في تأمين الودائع ومجالات أخرى. المحادثات جارية أيضاً حول اتحاد أسواق رأس المال.

أزمة في إيطاليا

وعلى عكس الولايات المتحدة، حيث انهار العديد من البنوك الأصغر في وقت سابق من هذا العام، يخضع جميع المقرضين الأوروبيين لنسبة تغطية السيولة. وهذا يعني أنه يتعين عليهم الاحتفاظ بأصول سائلة عالية الجودة تعادل التدفقات الخارجة التي يتوقعونها لأكثر من 30 يوماً من الإجهاد. ويركز البنك المركزي الأوروبي على مستويات السيولة كأولوية في مراجعته السنوية للمخاطر التي يتعرض لها القطاع هذا العام.

وقال أوتين: "إذا لم تفعل البنوك الإيطالية شيئاً، فسينتهي بها الأمر عند مستوى إجمالي أقل من 100%، لذا فإنها ستخرق معدل تغطية السيولة".