"رولز رويس" قد تخفض آلاف الوظائف ضمن خطة التحول

أفادت صحيفة "The Times"، أن شركة "رولز رويس" تتجه لتسريح آلاف الموظفين بعد أن عينت الشركة مستشارين بقيادة "McKinsey & Co" لتقديم المشورة بشأن تبسيط عملياتها.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر استشاري لم تحدده، إن جزءاً من خطة التحول سيشهد دمج الإدارات غير التصنيعية في كل من أقسام الطيران المدني والدفاع وأنظمة الطاقة بالشركة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، ونتيجة لذلك، يمكن إلغاء 10% من حوالي 30 ألف وظيفة في هذه الأقسام.

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ومن المرجح أن يكون المقر الرئيسي للشركة في ديربي، الأكثر تضررا من التخفيضات، حيث تتمركز معظم وظائف إدارة المكاتب الخلفية في المدينة. بينما قالت "رولز رويس" إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن قوتها العاملة.

وقال متحدث باسم الشركة في تعليق عبر البريد الإلكتروني لوكالة "بلومبرغ": "نحن نعمل بخطى سريعة على تحولنا عبر عدد من قطاعات العمل وجزء واحد فقط من أحد هذه القطاعات يتعلق بتحقيق الكفاءات التنظيمية". "لم نتخذ أي قرارات على الإطلاق بشأن أي تأثير محتمل على الموظفين وأي اقتراح بخلاف ذلك هو مجرد تكهنات".

يأتي ذلك، بينما بدأ الرئيس التنفيذي لشركة "رولز رويس"، توفان إرغينبلجيتش، برنامج التحول في الشركة المصنعة، بما في ذلك بعض التغييرات الإدارية الرئيسية.

وتكافح صناعة الطيران العالمية مع الإنتاج وسط نقص في قطع الغيار والعمالة الماهرة، إلى جانب الاضطرابات الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا، التي تزود مكونات مثل التيتانيوم لمحركات الطائرات.