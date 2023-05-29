اقتصاد السعودية
وزير المالية السعودي: حوافز ضريبية لمستثمري المناطق الاقتصادية الخاصة
تستمر لـ 20 عاماً
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أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، توفير حوافز ضريبية متنوعة لمستثمري المناطق الاقتصادية في المملكة.
وقال الجدعان، خلال جلسة ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، إننا سنقوم بعمل تخفيضات ضريبة لمدة عشرين عاما حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل.
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وأضاف أننا سنوفر كذلك إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، وإعفاء دائما من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات في المنطقة الاقتصادية وبين الشركات في مختلف المناطق الاقتصادية.
وتابع :"سنوفر حوافر لاستقطاب الكفاءات وإعفاءات من مختلف الرسوم المتعلقة بجلب الكفاءات".
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