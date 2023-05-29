بنك مركزي عربي يرفع احتياطياته من الذهب 2% في يوم واحد

عزز البنك المركزي العراقي احتياطياته من الذهب بنحو 2% في يوم واحد الأسبوع الماضي كجزء من الخطة التدريجية لزيادة مخزونات المعدن الثمين والذي يُنظر إليه على أنه ملاذ تقليدي في أوقات الأزمات الاقتصادية.

من جانبه، قال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي، مازن صباح، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" بالعاصمة بغداد، إن العراق اشترى 2.5 طن من السبائك يوم الخميس ليرتفع احتياطاته إلى 132.73 طن، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت". وقال صباح إن الاستراتيجية هي الحصول على مزيد من الذهب في النصف الثاني من 2023.

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وأضاف: "خطتنا الحالية هي شراء كميات صغيرة عدة مرات، وليس كمية كبيرة دفعة واحدة".

تعمل البنوك المركزية حول العالم على توسيع ممتلكاتها من السبائك وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. استأنف العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مشترياته من الذهب في 2022 بعد توقف دام 4 سنوات، في إطار برنامج لتنويع أصوله الأجنبية البالغة نحو 100 مليار دولار.

واشترى البنك المركزي العراقي 34 طنا من الذهب في يونيو الماضي، بزيادة لمرة واحدة بنسبة 35% في مقتنياته. ويتم تخزين السبائك لدى بنك إنجلترا وبنك فرنسا.

وقال صباح إن نهج البنك المركزي هو زيادة احتياطياته من الذهب كلما وصل سعر المعدن الثمين إلى مستوى يتوافق مع إرشادات إدارة الاستثمار.

الذهب، الذي كان على مسافة قريبة من مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر، تعرض لخسارة أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، حيث زادت علامات المرونة في الاقتصاد الأميركي من احتمالية استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

انخفض الطلب على الذهب من البنوك المركزية إلى 228.4 طناً في الربع الأول، بانخفاض 40% عن الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي. على الرغم من أن هذا لا يزال قوياً، إلا أنه الربع الثاني على التوالي من التراجع، في إشارة إلى أن نفق السبائك التاريخي للمؤسسات قد يقترب من نهايته.