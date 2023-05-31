مئات من موظفي "كريدي سويس" يستقيلون كل أسبوع في ظل عدم اليقين

قال شخصان مطلعان على الأمر لوكالة "رويترز"، إن مئات من موظفي "كريدي سويس" يستقيلون كل أسبوع في علامة على عدم اليقين على مسار البنك بينما يتم الاستحواذ عليه من قبل منافسه "يو بي إس".

قال أحد المصرفيين في "كريدي سويس"، إن الموظفين يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم، وبالتالي يبحثون عن عمل أكثر أمانًا لدى المنافسين.

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وذكرت صحيفة "بليك" السويسرية أن حوالي 150 شخصًا في جميع أنحاء العالم يقدمون استقالاتهم يوميًا من بنك "كريدي سويس" بينما قال أحد المصادر لـ"رويترز" إن العدد وصل إلى حوالي 200 استقالة في الأسبوع.

وافق بنك "يو بي إس" في 19 مارس/آذار على الاستحواذ على منافسه السويسري في إطار عملية إنقاذ رتبتها السلطات السويسرية بعد حدوث اضطرابات في السوق دفعت المقرض المتعثر إلى حافة الانهيار.

قال بنك "كريدي سويس" في أبريل/نيسان إن "تناقص الموظفين في البنك كان أعلى خلال العام الماضي"، وأنه كان لديه أكثر من 48 ألف موظف بدوام كامل في نهاية الربع الأول. أبلغ البنك عن 50 ألف و480 موظفًا بدوام كامل في نهاية عام 2022.

وبحسب "بلومبرغ نيوز"، الشهر الماضي، قام بنك "سانتاندير"، أكبر بنك في إسبانيا، بتوظيف ثمانية مصرفيين على الأقل من بنك "كريدي سويس" حيث يستهدف خطف المزيد من الموظفين.

يسارع "يو بي إس" لإغلاق الصفقة قبل نهاية هذا الربع، ويسعى للحصول على موافقات سريعة من المنظمين في جميع أنحاء العالم، لتوفير قدر أكبر من اليقين لعملاء وموظفي "كريدي سويس".

وقالت إدارة "يو بي إس"، في وقت لاحق، إنها ستضع معايير عالية جدًا عند اتخاذ قرار بشأن الاحتفاظ بأي من موظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية في "كريدي سويس".

وقال مصرفي من بنك كريدي سويس في زيورخ لـ"رويترز" إن البنك في حالة تقلب، حيث يشهد بنكه الاستثماري مغادرة معظم الموظفين.

وأضاف الشخص أنه بعد صدور أمر من وزارة المالية السويسرية، فإن كبار المديرين في "كريدي سويس" قاموا بإلغاء مدفوعات المكافآت المستحقة لعام 2022، وهي خطوة ساهمت في قرارات الموظفين بمغادرة البنك.

سيوظف البنك بعد عملية الدمج 120 ألف موظف في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن بنك "يو بي إس" قال بالفعل إنه سيخفض الوظائف لتقليل التكاليف.