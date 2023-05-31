"غولدمان ساكس" يتجه لخفض ثالث في موظفيه

يستعد بنك غولدمان ساكس لجولته الثالثة من عمليات التسريح منذ سبتمبر حيث تتكيف شركات وول ستريت مع تراجع نشاط الصفقات.

ومن المتوقع أن تسرح الشركة أقل من 250 وظيفة في الأسابيع المقبلة، حسبما نقلت شبكة "CNBC" عن مصدر مطلع على خطط البنك، واطلعت عليه "العربية.نت".

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كان "غولدمان ساكس"، بقيادة الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون، من بين أولى الشركات الكبرى في وول ستريت التي قلصت الوظائف في سبتمبر، حيث قلصت بضع مئات من الوظائف. ثم ألغت المزيد من الوظائف في يناير، وتم تسريح حوالي 3200 موظف. بينما، أعلن بنك "مورغان ستانلي" عن تخفيض 3000 وظيفة هذا الشهر، وخفض "جي بي مورغان" حوالي 500 وظيفة الأسبوع الماضي.

لكن بنك غولدمان مرتبط بصعود وهبوط وول ستريت أكثر من منافسيه. ساهم الانخفاض المجمع بنسبة 16% في إيرادات التداول والاستشارات في الربع الأول في بداية مخيبة للآمال لهذا العام.

ووفقاً للمصادر، فقد يتأثر المديرون وبعض الشركاء بالتخفيضات في بنك غولدمان.

كان لدى غولدمان 45400 موظفاً اعتباراً من 31 مارس، بانخفاض بنسبة 6% عن الربع الرابع من عام 2022.