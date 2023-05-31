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FILE - Twitter, now X. Corp, and Tesla CEO Elon Musk poses prior to his talks with French President Emmanuel Macron, May 15, 2023 at the Elysee Palace in Paris. Florida Gov. Ron DeSantis will announce his 2024 presidential campaign in a Twitter Spaces event with Musk on Wednesday, May 24. (AP Photo/Michel Euler, Pool, File)
إيلون ماسك (أ ب)
إيلون ماسك

"ماسك" يصبح أكثر المليارديرات ربحاً في 2023.. هذه مكاسبه!

ربح 53.3 مليار دولار خلال 5 أشهر

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسهم شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 5% في افتتاحية جلسة تداولات، يوم الثلاثاء، بعد أن التقى الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك مع وزير الخارجية الصيني تشين قانغ.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للملياردير الأميركي إلى بكين منذ 3 أعوام.

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ومع تقليص الأسهم للارتفاعات في ختام التداولات إلى 4.14%، زادت ثروة إيلون ماسك بأكثر من 4 مليارات دولار، ليصبح أكثر المليارديرات ربحاً منذ بداية عام 2023، متخلصاً من لقبه كأكثر المليارديرات خسارة العام الماضي، وصاحب الرقم القياسي لأكبر خسارة للثروة في التاريخ والتي تجاوزت 200 مليار دولار من قمتها في عام 2021، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

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واقترب "ماسك" خطوة كبيرة في استعادة لقبه كأغنى شخص في العالم من الملياردير الفرنسي "برنارد أرنو" الشريك المؤسس لشركة "لوي فيتون" والبالغ حجم ثروته 192 مليار دولار، حيث ارتفعت ثروة "ماسك" إلى 190 مليار دولار بزيادة 53.3 مليار دولار خلال 5 أشهر.

ومما يؤهل ماسك لاستعادة لقبه هو التباين في الأداء بين أسهم السلع وأسهم التكنولوجيا، حيث تشهد الفترة الحالية انتعاشة كبيرة لشركات التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يقتل التضخم شركات السلع الفاخرة، ما أدى إلى تراجع ثروة "أرنو" بأكثر من مليار دولار أمس الثلاثاء.

كان الشريك المؤسس لـ "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، أكثر المليارديرات ربحاً منذ بداية 2023، حتى قبل يوم أمس الثلاثاء، حيث شهد تضاعف حجم ثروته من 45 مليار دولار، إلى أكثر من 95 مليار دولار.

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