ما هي التوقعات لزخم الطروحات الأولية في السوق السعودية؟

توقع الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية"، عدم وجود زخم كبير في سوق الاكتتابات الأولية بالسوق السعودية حتى شهر أكتوبر المقبل.

وقال أبو جامع، إنه مع بدء موسم الإجازات من غير المرجح أن نشهد زخما كبيرا للطروحات لحين الانتهاء من موسم الإجازات، وقد شهدنا تأجيلا وإلغاء لبعض الاكتتابات.

مادة اعلانية

وأوضح أن السوق المالية في الوقت الحالي لا تساعد، مضيفا: "السيولة جيدة بين 5-6 مليار ريال، ولكنها تتداول في أسهم الشركات المتاحة حاليا، وأن يتم توجيه جزء من السيولة لشركات جديدة في ظل ظروف السوق سيواجه صعوبة".

وأضاف: "نجد هناك إقبالا كبيرا على الصكوك وأدوات الدين بشكل كبير نظرا للعوائد الجيدة".

وبين أن تحديد سعر اكتتاب شركة "المطاحن الأولى" عند 60 ريالا للسهم بالمقارنة مع أرباحها المعلنة لـ 9 أشهر الأولى من 2022 والبالغة 198 مليون جنيه وهي تعادل أرباح عام 2021، هو جذاب جدا للاكتتاب.

وذكر أن الشركة تتمتع بنمو قوي على مستوى الأرباح، مضيفا: "الشركة قبل أكثر من عامين تم شراؤها بقيمة 540 مليون ريال، واليوم نحو 30% فقط يتم تقيمه بنحو مليار ريال".

كانت شركة الأهلي المالية السعودية، أعلنت بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة "المطاحن الأولى" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنسبة تغطية بلغت 68.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وحددت الشركة سعر الطرح النهائي بـ60 ريالا للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ عند الإدراج 3.33 مليار ريال (888 مليون دولار). وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة خلال عملية بناء سجل الأوامر 68.818 مليار ريال (18.351 مليار دولار).

وفيما يتعلق بشركة "جمجوم فارما" قال أبو جامع، إننا نعتقد أن هناك مبالغة في سعر السهم، ونحن غير متفائلين بحدوث ارتفاعات قوية للسهم في الأيام الأولى لتداولاته بالسوق مع بدء موسم الإجازات.

وتوقع أن يتم تداول السهم وفق النظام الجديد قبل نهاية الأسبوع المقبل.