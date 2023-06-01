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الفائدة

هل يتجه الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة؟

"TDR Capital" للعربية: سعر الذهب سيصل لمستويات قياسية بنهاية العام الجاري أو المقبل

دبي - العربية.نت
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توقع مدير التداول في شركة "TDR Capital" سيف قدورة، في مقابلة مع "العربية"، أن يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

وقال قدورة، إن هناك إحتمالية أكبر لأن يقدم البنك المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة بنسبة أعلى من الفيدرالي الأميركي.

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وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك مزيد من رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

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وأوضح أنه من المستبعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة في الوقت الحالي لسبب تصريحات جيروم باول دائما حول أنه طالما ظلت بيانات سوق العمل قوية فهناك مجال لزيادة الفائدة.

وبين أن أسعار الذهب من المتوقع أن تشهد في الأشهر المقبلة مزيد من الارتفاعات القياسية عند 2180 - 2300 دولار للأونصة خلال هذا العام أو العام المقبل.

وذكر أن مستوى 1930 دولار للأونصة التي شهدها خلال الأيام الماضية، قد تكون هي أدنى نقطة يصل لها الذهب خلال الأشهر المقبلة.

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 6.1% في مايو/أيار الماضي على أساس سنوي وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2022.

وفاق هذا التراجع في التضخم متوسط التوقعات، والتي كانت عند 6.3%.

أيضا، تباطأ التضخم الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بأكثر من المتوقع بنسبة 5.3% خلال نفس الفترة.

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