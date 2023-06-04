"أبل" تعاقب المستجيبين لخدمة "حسابات التوفير" الجديدة.. كيف هذا؟

أبلغ مستخدمو خدمة "أبل" الادخارية الجديدة، والتي تم إطلاقها في أبريل بالشراكة مع "غولدمان ساكس"، عن تأخيرات شديدة في سحب ودائعهم أو نقلها. واضطر العملاء الانتظار لأسابيع لاسترداد مبالغ تصل إلى 100000 دولار عالقة في حسابات التوفير في أبل، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وتفسير التأخير كان معقولا - على الأقل، بمعايير النظام المالي التقليدية. في كثير من الحالات، كانت الأموال المجمدة تخضع "للمراجعة الأمنية" - أي أن غولدمان تتأكد من أن المودعين ليسوا متورطين في عمليات غسيل أموال إجرامية.

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وكان أحد المحفزات لمثل هذه المراجعة الأمنية المصرفية، هو إيداع مبلغ كبير في حساب جديد. لكن "أبل" كانت تسوّق بكثافة لمعدل الفائدة فوق المتوسط على خدمة التوفير (4.15%)، لذا فإنه من غير المفاجئ أن يقوم الأشخاص بإيداع مبالغ كبيرة - وهو أيضاً نوع من ما يفعله الأشخاص العاديون بحساب التوفير بالفعل؟ وتم إطلاق خدمة التوفير منذ أسابيع قليلة فقط، لذا فإن جميع الحسابات جديدة.

وبعبارة أخرى، فإذا اتبعت إشارات "أبل" التسويقية وفتحت حساب توفير جديد كبير يديره "غولدمان"، فإن الافتراض الأساسي الذي تم وضعه في النظام يظهر أنك شخص تسعى لغسل أموالك، ويجب تجميد أمواله على الفور وإلى أجل غير مسمى.

أحد الضحايا الذين تحدثوا إلى الصحيفة كان الموسيقي الحائز على جائزة غرامي، أنطونيو سانشيز، والذي تعاون مع ديف ماثيوز وترينت ريزنور. هذا هو الشخص الذي كان من الممكن أن يحدده بحث سريع ومكالمة هاتفية على "غوغل" بسهولة أنه من غير المرجح أن يكون غاسلاً للأموال. لكن بدلاً من ذلك، انتهى الأمر بسانشيز، مثل العملاء الآخرين الذين تم وصفهم، بالمقاتلين من خلال متاهة خدمة العملاء لأسابيع، محاولاً تخليص 100000 دولار مجمدة في حسابه مخصصة لدفع مقدم على منزل. وانتهى الأمر بسانشيز إلى اقتراض المال، وفقاً لما ذكرته "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وإذا لم تكن الفائز بجائزة "غرامي"، فلن يؤدي ذلك بالتأكيد إلى تحسين طريقة معاملتك. وكان الحل الوحيد الذي نجح مع عدد قليل من العملاء المحددين هو جعل صحيفة وول ستريت جورنال تتصل بـ "غولدمان" بشأن مشكلاتهم. وهو حل غير متاح لمعظم العملاء.