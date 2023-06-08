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راي داليو المؤسس عضو مجلس إدارة Bridgewater Associates
مؤسس بريدجووتر، راي داليو
اقتصاد أميركا

ملياردير شهير يحذر من أزمة "كارثية" تواجه الاقتصاد الأميركي!

داليو: أسعار الفائدة لن ترتفع كثيراً ولكن الاقتصاد سيزداد سوءاً

دبي - العربية.نت
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قال الملياردير المؤسس لشركة "بريدجووتر"، راي داليو، إن الولايات المتحدة تشهد تضخماً مرتفعاً بشكل عنيد إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.

وأضاف داليو يوم الأربعاء خلال حديثه في مؤتمر بلومبرغ إنفست في نيويورك: "نحن في بداية أزمة متأخرة لدورة ديون كبيرة، عندما تنتج الكثير من الديون وتعاني من نقص في المشترين".

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وقال "بينما لن ترتفع أسعار الفائدة كثيراً، فإن الاقتصاد سيزداد سوءاً، وقد يتسبب ذلك في مزيد من الصراع الداخلي إذا استمرت الولايات المتحدة في التشرذم السياسي".

تخلى داليو، 73 عاماً، عن سيطرته على شركة بريدجووتر، والتي تدير أكبر صندوق تحوط في العالم، العام الماضي. كان يركز على بناء مكتب عائلته، ويخطط لإنشاء فرع في أبو ظبي.

تبلغ ثروته 16.5 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

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