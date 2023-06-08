وزير الطاقة السعودي: مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق سيدعم الشبكة الكهربائية العراقية.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يحقق فوائد اقتصادية ملموسة.

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وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق كان حلما وأصبح واقعا، قائلا: "مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة".

وفي سياق آخر، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة مع "العربية"، إنه ليس لدينا عقدة تجاه المضاربات في سوق النفط.

وأضاف الوزير في مقابلة لـ"أسواق الطاقة" على هامش اجتماع أوبك بلس في فيينا، أن قرار خفض إنتاج النفط قرار "تحوطي".. قائلا :"الجميع متفق على خفض الإنتاج ولم نلزم أحدا".

وأوضح أن سوق النفط بحاجة لتطمينات وإجراءات لمنع التذبذب.

وتابع :"لا مصلحة لدينا بتذبذب سوق النفط سواء على المدى القصير أو الطويل".

وأشار إلى أن مهمتنا منح سوق النفط البيانات الواضحة لأجل الاستقرار.

وذكر أن هناك جهات مستقلة ستعمل مع دول "أوبك+" بشأن تقييم إنتاجها في 2024، قائلا: "مهمة الجهات المستقلة أن تضمن موثوقية البيانات لسوق النفط".

وبين الوزير أن الجهات المستقلة ستنهي الجدل السابق حول بيانات الإنتاج في "أوبك+".

وقال وزير الطاقة السعودي، إنه تم التباحث مع روسيا حول مسألة إنتاجها وطلبنا منها توضيح بياناتها، موضحاً: "قرار موسكو بشأن عدم نشر بيانات الإنتاج وراء الشكوك حول حجمه".

"جهات مستقلة تواصلت مع روسيا بشأن إنتاجها وحصلت على الأرقام، ونحن عززنا مفهوم الشفافية مع روسيا حول أرقام إنتاجها النفطي"، بحسب وزير الطاقة السعودي.