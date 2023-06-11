دولة عربية تحتل المركز الثالث عالمياً في معدل البطالة

ارتفعت معدلات البطالة في أجزاء كثيرة من العالم، وسط تشديد السياسات النقدية لمكافحة التضخم الجامح، وموجة واسعة من تسريح الموظفين، والصعوبات التي تواجه البلدان في الوصول للتمويل الدولي، وجذب استثمار ت تخلق المزيد من فرص العمل.

وكشفت بيانات حديثة، اطلعت عليها "العربية.نت"، عن أكثر دول العالم في معدلات البطالة، وكان لإفريقيا الصدارة، حيث احتلت كلاً من نيجيريا، وجنوب إفريقيا، مركزي الصدارة والوصافة، بمعدل بطالة بلغ 33.3%، و32.9%، على التوالي، وفقاً لـ "World Of Statistics".

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بينما كانت العراق صاحبة المركز الثالث عالمياً، والأول عربياً، بمعدل بطالة 15.55%، تلتها إسبانيا، بمعدل بطالة 13.26%.

ورغم الأزمات التي تمر بها "تركيا"، إلا أن معدل البطالة بها جاء عند 10%، في المركز الخامس عالمياً، وبفارق بسيط، احتلت إيران المركز السادس مع معدل بطالة 9.6%.

صربيا، جاءت في المركز السابع بمعدل بطالة 9.2%، تلتها "تشيلي"، ثم "البرازيل" في أميركا الجنوبية بمعدل 8.7، و8.5%، بينما كانت "فنلندا" والتي غالباً ما تحتل مراكز متقدمة في مؤشرات السعادة صاحب الترتيب العاشر في القائمة مع معدل بطالة 7.9%.