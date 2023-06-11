"أكوا باور" للعربية: الصين قد تستحوذ على 30-35% من حجم استثماراتنا

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أكوا باور" رعد السعدي، في مقابلة مع "العربية"، أن الصين قد تستحوذ على نحو 30-35% من حجم استمارات الشركة خلال 7 سنوات.

وقال السعدي، إن الشركة لديها شراكات مع الصين للعمل في 9 دول بآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها مصر.

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وأضاف أن الشراكات مع الصين للعمل في تلك الدول، تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والمياه وكذلك الهيدروجين الأخضر.

وتابع :"نبحث مع شركاءنا فرص تطبيق العديد من المشاريع الناجحة في الصين، وفرص الاستثمار للشركات السعودية في الصين مفتوح وبخاصة في الطاقة المتجددة وتحلية المياه عن طريق الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر".

وأوضح أن التعاون بين السعودية والصين يأتي تحت مظلة اتفاقيات مشتركة وشاملة، كما أن البعض يجهل جهود واهتمام البلدين لتشجيع القطاع الخاص على التعاون.

"تعاون أكوا باور من الصين قديم حيث إن أول مكتب للشركة خارج المملكة تم افتتاحه في الصين"، بحسب السعدي.

وبين أن أكوا باور بالتعاون مع شركائها من الصين نجحت في تقليل تأثير جائحة كورونا من حيث التكلفة ومعدلات تأخر تنفيذ المشروعات.

وذكر أن هناك دعما قويا من السعودية ورغبة قوية من الشركات الصينية للاستثمار في المملكة، حيث تمثل نقطة انطلاق هامة لخدمة أعمال تلك الشركات في المنطقة ككله.

وانطلقت اليوم الأحد، في الرياض أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين.

ويستهدف المؤتمر تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية في العديد من القطاعات، أبرزها: التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد.