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إيلون ماسك (رويترز) مناسبة
إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك

"إيلون ماسك" يرفض سداد إيجارات لـ"غولدمان ساكس"!

قفزت القروض المتعثرة في محفظة البنك بأكثر من 600% خلال الربع الأول

دبي - العربية.نت
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رفض الملياردير، إيلون ماسك، دفع إيجار مقر شركة "تويتر"، مما ساهم في زيادة حالات التأخر في سداد القروض العقارية التجارية التي واجهتها شركة "غولدمان ساكس" في الربع الأول.

وتوقفت "تويتر" عن دفع إيجارها في نوفمبر، وأبلغ ماسك، أغنى رجل في العالم، الموظفين أنه لا ينوي استئناف المدفوعات أو تغطية المبالغ التي فات موعد استحقاقها، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن دعاوى قضائية، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يذكر أن شركة "Columbia Property" التي تقاضي "تويتر"، تخلفت بشأن المدفوعات الفائتة، عن سداد القرض في فبراير الماضي.

وقالت "فايننشال تايمز"، إن قيمة قروض "غولدمان" للمقترضين العقاريين التجاريين المتخلفين عن السداد قفزت بنسبة 612% في الربع الأول لتصل إلى 840 مليون دولار.

ويقارن ذلك، بزيادة قدرها 30% إلى أكثر من 12 مليار دولار للقطاع المصرفي الأميركي بأكمله.

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