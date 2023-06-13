أسهم مانشستر يونايتد ترتفع 30%.. عرض قطري يقترب من حسم الصفقة
رفع الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني العرض للمرة الخامسة إلى 6.3 مليار دولار
ارتفعت أسهم "مانشستر يونايتد" بما يصل إلى 30% في تعاملات ما قبل السوق يوم الثلاثاء، قبل أن تقلص المكاسب، بعد أن أشارت وسائل إعلام إلى أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني من المرجح أن ينجح في محاولته للاستحواذ على النادي.
وذكرت صحيفة "الوطن" القطرية، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء الأسبق للبلاد، يستعد لاستقبال قرار بأنه صاحب العرض الأفضل للاستحواذ على نادي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وارتفعت أسهم مانشستر يونايتد، التي يتم تداولها حصرياً في بورصة نيويورك، بحوالي 19% في الساعة 6:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي.
وتأتي هذه التقارير بعد 7 أشهر من المفاوضات، حيث يجري الملياردير البريطاني جيم راتكليف أيضاً محادثات لشراء النادي.
وقال حساب صحيفة الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر "نجاح استحواذ الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم" سيعلن قريبا.
كما نشر رئيس تحرير جريدة الوطن، فهد العمادي، رسالة مماثلة.
كل الانباء الواردة تشير الى نجاح صفقة استحواذ الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم على مانشستر يونايتد و الاعلان عن الصفقة قريبا جدا ..— فهد العمادي (@fahedalemadi) June 12, 2023
وقال: "كل الأخبار الواردة تشير إلى نجاح استحواذ الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم على مانشستر يونايتد، والإعلان عن الصفقة سيكون قريباً جداً".
أعلنت عائلة غليزر، الملاك الأميركيون لمانشستر يونايتد، عن عملية البيع الرسمية في أواخر العام الماضي، قائلة في بيان صدر في 22 نوفمبر إن مجلس إدارة الشركة سيبدأ في استكشاف "البدائل الاستراتيجية" للنادي.
ورد أن الشيخ جاسم قدم في 7 يونيو عرضاً محسناً خامساً وأخيراً بحوالي 6.3 مليار دولار للسيطرة الكاملة على مانشستر يونايتد. في غضون ذلك، قيل إن راتكليف أراد شراء حوالي 60% من النادي.
-
مدن بجنوب الصين تدعو لترشيد الطاقة مع تزايد الضغط على شبكة الكهرباءمعدل نمو استهلاك الكهرباء في المدينة الواقعة بإقليم قوانغدونغ الجنوبي بلغ 8.01% طاقة
-
"فلاي ناس" تجري مباحثات مع "إيرباص" لطلبية طائرات جديدةبلومبيرغ: قد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الطلبية الأسبوع المقبل خلال معرض باريس الجوي شركات
-
ارتفاع معظم بورصات الخليج بفعل زيادة النفط وتفاؤل بوقف رفع الفائدةصعود مؤشرات قطر ودبي والسعودية 0.7% و0.2% و0.1% على التوالي أسواق المال