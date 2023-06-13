اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اليوم الموعد النهائي لتقديم عروض شراء نادي مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
رياضة

أسهم مانشستر يونايتد ترتفع 30%.. عرض قطري يقترب من حسم الصفقة

رفع الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني العرض للمرة الخامسة إلى 6.3 مليار دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت أسهم "مانشستر يونايتد" بما يصل إلى 30% في تعاملات ما قبل السوق يوم الثلاثاء، قبل أن تقلص المكاسب، بعد أن أشارت وسائل إعلام إلى أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني من المرجح أن ينجح في محاولته للاستحواذ على النادي.

وذكرت صحيفة "الوطن" القطرية، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء الأسبق للبلاد، يستعد لاستقبال قرار بأنه صاحب العرض الأفضل للاستحواذ على نادي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

وارتفعت أسهم مانشستر يونايتد، التي يتم تداولها حصرياً في بورصة نيويورك، بحوالي 19% في الساعة 6:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي.

أول بنك دولي يُمنح ترخيصا للعمل في الكويت يخطط للانسحاب من السوق شركات بنوك الكويت أول بنك دولي يُمنح ترخيصا للعمل في الكويت يخطط للانسحاب من السوق

وتأتي هذه التقارير بعد 7 أشهر من المفاوضات، حيث يجري الملياردير البريطاني جيم راتكليف أيضاً محادثات لشراء النادي.

وقال حساب صحيفة الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر "نجاح استحواذ الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم" سيعلن قريبا.

كما نشر رئيس تحرير جريدة الوطن، فهد العمادي، رسالة مماثلة.

وقال: "كل الأخبار الواردة تشير إلى نجاح استحواذ الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم على مانشستر يونايتد، والإعلان عن الصفقة سيكون قريباً جداً".

أعلنت عائلة غليزر، الملاك الأميركيون لمانشستر يونايتد، عن عملية البيع الرسمية في أواخر العام الماضي، قائلة في بيان صدر في 22 نوفمبر إن مجلس إدارة الشركة سيبدأ في استكشاف "البدائل الاستراتيجية" للنادي.

ورد أن الشيخ جاسم قدم في 7 يونيو عرضاً محسناً خامساً وأخيراً بحوالي 6.3 مليار دولار للسيطرة الكاملة على مانشستر يونايتد. في غضون ذلك، قيل إن راتكليف أراد شراء حوالي 60% من النادي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رحلة 15 ألف حاج عراقي يسلكون طريق الحج البري الجديد حتى منفذ عرعر السعودي رحلة 15 ألف حاج عراقي يسلكون طريق الحج البري الجديد حتى منفذ عرعر السعودي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط