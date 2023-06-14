أكبر 10 شركات سيارات في العالم.. قيمة وربحية ومبيعات!

لا يعد قطاع صناعة السيارات معقداً فقط من حيث المكونات الميكانيكية، وآليات عمل المحركات وتصميم هيكل السيارات ونوع الوقود فحسب، إلا أنه أكثر تعقيداً عندما تريد معرفة أي الشركات أكبر؟! ... فإذا كنت تسأل عن حجم المبيعات فإن الترتيب يختلف كثيراً عن قيمة الإيرادات، ولا يعني ذلك مطلقاً أن الترتيب سيظل ثابتاً في هذه الحالة عند قياس الربحية، أما القيمة السوقية للشركات فإن معاملاتها لا علاقة لها بأي مما سبق.

وفيما يخص الربحية، فإن الشركات الألمانية في الغالب هي الأكثر ربحية، ولكن "بي إم دبليو"، تغرد بعيداً خارج السرب. فقد صنعت مجدها منذ فيلم "جيمس بوند" والذي قدم السيارة بصورة خارقة، وحققت الشركة أرباحاً بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار على مدى 4 أرباع متتالية والمنتهية في الربع الأول من 2023، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Companies Market Cap"، واطلعت عليها "العربية.نت".

مادة اعلانية

وجاء ترتيب شركات صناعة السيارات الأكثر ربحية كالتالي:

1. "بي إم دبليو" (27.7 مليار دولار)

2. "تويوتا" (22.46 مليار دولار)

3. "مرسيدس بنز" (21.85 مليار دولار) – خلال عام 2022 وهي أحدث البيانات المتاحة

4. فولكس فاغن (20.72 مليار دولار)

5. تسلا (13 مليار دولار)

6. جنرال موتورز (11.6 مليار دولار)

7. هيونداي (10.6 مليار دولار)

8. فورد (9.41 مليار دولار)

9. كيا (8.9 مليار دولار)

10. هوندا (6.9 مليار دولار)

وفي حال دمج أرباح كل من "هيونداي"، و"كيا"، فإن ترتيب الشركة سيرتفع إلى المرتبة الخامسة عالمياً، قبل شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا".

ومن حيث المبيعات، يأتي الترتيب الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، على النحو التالي:

1. فولكس فاغن (307 مليار دولار)

2. تويوتا (273 مليار دولار)

3. فورد (165 مليار دولار)

4. جنرال موتورز (160.7 مليار دولار)

5. مرسيدس (158 مليار دولار)

6. بي إم دبليو (155 مليار دولار)

7. هوندا (124 مليار دولار)

8. هيونداي (113 مليار دولار)

9. سايك موتورز (110 مليار دولار)

10. ستيلانتيس (101 مليار دولار)

وفيما يتعلق بعدد السيارات المباعة، فإن "تويوتا" هي الأكثر هيمنة على الصناعة لسنوات، وفقاً للترتيب الذي أعدته "Factory warranty list" لعام 2022، واطلعت عليه "العربية.نت" وهو كالتالي:

1. تويوتا (9.56 مليون سيارة)

2. فولكس فاغن (8.26 مليون)

3. هيونداي كيا (6.8 مليون)

4. ستيلانتيس (6 ملايين9

5. جنرال موتورز (5.9 مليون)

6. فورد (4.2 مليون)

7. هوندا (4.07 مليون)

8. نيسان (3.2 مليون)

9. بي إم دبليو (2.4 مليون)

10. شانغان (2.3 مليون)

وبلغت القيمة السوقية المجمعة لشركات صناعة السيارات العالمية البالغ عددها 60 شركة رئيسية نحو 2.25 تريليون دولار، تمثل القيمة السوقية لشركة "تسلا" ما يزيد عن 36% من هذا السوق، ولا تتفوق في أي مؤشر من المؤشرات الثلاثة السابقة، على باقي شركات صناعة السيارات.

وتتجاوز القيمة السوقية لشركة "تسلا" القيمة السوقية المجمعة لأكبر 8 شركات تليها في الترتيب.