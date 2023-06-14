عشاق الشوكولاتة.. استعدوا لصدمة سعرية خاصةً لهذا النوع!

عشاق الشوكولاتة على موعد مع تذوق شقها المُر - من المقرر أن ترتفع أسعار حلوتهم المفضلة بشكل أكبر على خلفية ارتفاع تكاليف الكاكاو.

وأظهرت بيانات من قاعدة بيانات استخبارات المستهلك "NielsenIQ"، أن أسعار الشوكولاتة ارتفعت بنسبة 14% في العام الماضي. ووفقاً لبعض مراقبي السوق، فإنهم على وشك مشاهدة ارتفاع أكبر بسبب الإمدادات المتوترة من الكاكاو، وهو عنصر مهم في المكون الغذائي ذائع الصيت.

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من جانبه، قال محلل الأبحاث الرئيسي لشركة "S&P Global Commodity Insights"، سيرجي تشيتفرتاكوف: "شهدت سوق الكاكاو ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.. يمثل هذا الموسم ثاني عجز على التوالي، حيث من المتوقع أن تتراجع مخزونات الكاكاو إلى مستويات منخفضة بشكل غير عادي"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ارتفعت أسعار الكاكاو إلى 3171 دولاراً للطن المتري - وهو أعلى مستوى منذ 5 مايو 2016.

وأضاف تشيتفرتاكوف أنه من المتوقع أن يؤدي وصول "ظاهرة النينو" الجوية إلى هطول أمطار أقل من المتوسط ورياح "هرماتان" القوية على غرب إفريقيا حيث يزرع الكاكاو إلى حد كبير. إذ تمثل كوت ديفوار وغانا أكثر من 60% من إنتاج الكاكاو في العالم.

"النينيو" ظاهرة مناخية تجلب عادة ارتفاعا أكثر في درجات الحرارة وجفافاً إلى مناطق وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي.

ويتوقع تشيتفرتاكوف أن تتأثر سوق الكاكاو بعجز آخر في الموسم التالي، والذي يمتد من أكتوبر إلى سبتمبر من العام المقبل. وهذا يعني أن عقود الكاكاو الآجلة يمكن أن ترتفع إلى 3600 دولار للطن المتري، وفقاً لتقديراته.

وقال: "أعتقد أن المستهلكين يجب أن يستعدوا لاحتمالية ارتفاع أسعار الشوكولاتة"، حيث يضطر منتجو الشوكولاتة إلى تحميل المستهلكين تكاليف إنتاج أعلى حيث يستمرون في الضغط بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام، وارتفاع نفقات الطاقة، وأسعار الفائدة.

جزء كبير مما يدخل في صناعة لوح الشوكولاتة هو زبدة الكاكاو، والتي شهدت أيضاً زيادة بنسبة 20.5% منذ بداية العام، وفقاً لقاعدة بيانات أسعار السلع الغذائية "Mintec".

ارتفاع أسعار السكر وزبدة الكاكاو

بدوره، قال مدير تنبؤات أسعار السلع في "Mintec"، أندرو موريارتي: "نظراً لأن الشوكولاتة تتكون أساساً من زبدة الكاكاو، مع تضمين بعض مشروبات الكاكاو في الحليب الداكن أو الحليب، فإن سعر الزبدة هو انعكاس مباشر لكيفية تحرك أسعار الشوكولاتة".

وأضاف أن استهلاك الكاكاو "يقترب من مستويات قياسية في أوروبا". المنطقة هي أكبر مستورد للسلعة في العالم.

كما يشهد السكر، وهو مكون رئيسي آخر للشوكولاتة، ارتفاعات في الأسعار - حيث تجاوز أعلى مستوى له في 11 عاماً في أبريل.

وقال تقرير صادر عن وحدة أبحاث "Fitch Solutions"، BMI، بتاريخ 18 مايو: "تستمر العقود الآجلة للسكر في الحصول على دعم من مخاوف الإمداد المستمرة في الهند وتايلاند والبر الرئيسي للصين والاتحاد الأوروبي، حيث أثرت ظروف الجفاف على المحاصيل".

وعلى هذا النحو، لا يُتوقع أن تنخفض أسعار الشوكولاتة الباهظة في أي وقت قريب.

ومن بين أنواع الشوكولاتة المختلفة، فإن أسعار الشوكولاتة الداكنة ستكون الأكثر تضرراً. تتكون الشوكولاتة الداكنة من المزيد من مواد الكاكاو الصلبة مقارنة بنظيراتها من الشوكولاتة البيضاء المخلوطة مع الحليب، وتحتوي على حوالي 50% إلى 90% من مواد الكاكاو الصلبة وزبدة الكاكاو والسكر.