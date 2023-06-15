صندوق "إنفستكورب السعودية للنمو" يستهدف عوائد مركبة سنوية 20%

قال رئيس سوق السعودية للثروات الخاصة في "إنفستكورب" ياسر باجسير، إن شركة صندوق الصناديق "جدا" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية استثمرت 50 مليون دولار فى صندوق "إنفستكورب السعودية للنمو قبل الطرح" تمثل 10% من حجم الصندوق البالغ 500 مليون دولار.

وقال باجسير في مقابلة مع "العربية" إن الصندوق يعتزم الاستحواذ على 6 شركات في الفترة المقبلة، واستحوذ في العام الماضي على شركتين.

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وأوضح أن العوائد المالية من بين أهداف استثمار صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة "جدا" التابعة له – في صندوق إنفستكورب السعودية للنمو قبل الطرح، لكنهما يشتركان في هدف تنمية وتطوير قطاع صناديق الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية، فهذا القطاع ينمو بشكل كبير، وتوجد حاليا الكثير من الشركات الخاصة في المملكة تطمح إلى الإدراج بالسوق السعودية خلال السنوات المقبلة.

وتستهدف "إنفستكورب السعودية" تحقيق عائد سنوي مركب بنحو 20% أو مضاعفة رأس المال المستثمر خلال فترة بين 3 و5 سنوات، ويطمح للاستثمار في عدة قطاعات تشمل الخدمات الصحية والتجزئة والمواصلات والخدمات اللوجستية والخدمات التجارية أو شركات التكنولوجيا وفق باجسير.

وذكر أن صندوق "إنفستكورب السعودية "استحوذت عبر صندوقها العام الماضي على شركة "تركر- TruKKer " وهي أكبر شبكة شحن رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعمل حاليا في أكثر من 7 دول في المنطقة، وتخدم أكثر من 700 عميل، وتدير 45 ألف شاحنة، ولذا فهي منصة إلكترونية غيرت من قطاع الشحن، وبلغ حجمها السوقي حاليا نحو 24 مليار دولار، و تطمح إنفستكورب لإضافة قيمة لهذه الشركة وتأهليها وتجهيزها ثم طرحها في السوق العام.

أشار إلى إن "إنفستكورب" متواجدة في السوق السعودية منذ أكثر من 40 عاما عن طريق استحواذات في قطاع الملكية الخاصة في أميركا وغرب أوروبا وحاليا توجد الشركة في الصين والهند والعالم العربي.

وبدأت الشركة التركيز على السوق السعودية منذ عام 2019 عبر الاستحواذات ثم الطرح، واستثمرت الشركة أكثر من 700 مليون دولار فى الفترة الماضية، ولديها فريق متواجد في المملكة، وطرحت 4 شركات هي بن داود وعذيب لتأجير السيارات ولازوردي و"لجام" وقت اللياقة، وتعتزم طرح شركة جديدة فى الفترة المقبلة.

أضاف من نشاطات "صندوق إنفستكورب السعودية للنمو للطرح الأولي" استثماره في منصة " TruKKer" واستحواذه على شركة "نور نت" في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وهي شركة قوية ولها باع في المملكة، وتقدم خدمات الإنترت و الأمن السيبراني وتخدم حاليا أكثر من 1300 عميل داخل السعودية وخدماتها تحظى بطلب كبير عالميا وفي السعودية كذلك، وهي من الشركات التي ستطرح للاكتتاب العام عبر صندوق "إنفستكورب ".

وقال باجسير "نطمح في المستقبل لإطلاق صندوق ثان بحجم أكبر يصل إلى مليار دولار للاستثمار في الشركات الخاصة بالسعودية ويمكن أن يركز على قطاعات أخرى مختلفة.