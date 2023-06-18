شركة عربية واحدة بين الـ50 الأكثر ابتكاراً عالميا في 2023!

احتلت شركات "أبل"، و"تسلا"، و"أمازون" الأميركية المراكز الثلاثة الأولى، في تقرير "مجموعة بوسطن الاستشارية" لعام 2023 للشركات الأكثر إبداعاً، في حين أن التمثيل الأوروبي لا يزال نادراً مع وجود شركة "سيمينز" باعتبارها الشركة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي ضمن أفضل 20 شركة.

وضمن المؤشر الذي تضمن 50 شركة، كانت "أرامكو" السعودية ممثل العرب الوحيد، واحتلت المرتبة 41 عالمياً، والثانية في قطاع النفط خلف "إكسون موبيل" الأميركية.

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خلال فترة الانكماش الاقتصادي لعام 2009، خططت 58% فقط من الشركات لزيادة الإنفاق، مع توقع 15% خفض الاستثمار في الابتكار. اليوم، تخطط 66% من الشركات لزيادة الإنفاق، مما يبرز الأهمية المتزايدة للابتكار في عالم الشركات، وفقاً لما نقله موقع "innovation Origins"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتواصل الولايات المتحدة هيمنتها على مشهد الابتكار، مع وجود 6 شركات بيت المراكز العشر الأولى في قائمة "BCG". بينما تجسد "BYD" الصينية للسيارات دور آسيا المتوسع في الابتكار.

بينما يسلط التمثيل المحدود للشركات الأوروبية الضوء على الحاجة الملحة للاتحاد الأوروبي لتنمية نظام إيكولوجي أكثر تركيزاً على الابتكار.

وفي مواجهة حالات عدم اليقين الاقتصادية التي لا مثيل لها، ظهر الابتكار كعامل حاسم للشركات التي تسعى إلى الازدهار والحفاظ على الميزة التنافسية. وفي عام 2023، صنفت 79% من الشركات الابتكار ضمن أولوياتها الثلاث - بزيادة من 75% في عام 2022. وأدى هذا التركيز المتزايد على الابتكار إلى زيادة الاستثمار، مما دفع 66% من الشركات إلى التخطيط لزيادة الإنفاق. والجدير بالذكر أن 42% من هذه الشركات تنوي زيادة استثماراتها بأكثر من 10%.

الذكاء الاصطناعي

فيما برز الذكاء الاصطناعي (AI) كقوة دافعة للابتكار، حيث تستثمر 61% من الشركات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وهو ما يزيد 15 نقطة مئوية عن الاستثمارات في الروبوتات وأتمتة العمليات.

وتعتبر الشركات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي قوى لتوليد الأفكار، وتنتج أكثر من 5 أضعاف الأفكار ومرتين الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق مقارنة بالشركات الأخرى.

من جانبه، أكد العضو المنتدب والشريك والمؤلف المشارك للدراسة في مجموعة بوسطن الاستشارية، جاستن مانلي، على العلاقة القوية بين الابتكار والنمو والميزة. ويذكر أن الشركات التي تعطي الأولوية للابتكار والاستعداد للعمل تواصل توسيع ريادتها وتحقيق عوائد ضخمة.

أكثر 10 شركات ابتكاراً في 2023:

1. أبل (الولايات المتحدة)

2. تسلا (الولايات المتحدة)

3. أمازون (الولايات المتحدة)

4. ألفابيت (الولايات المتحدة)

5. مايكروسوفت (الولايات المتحدة)

6. موديرنا (الولايات المتحدة)

7. سامسونغ (كوريا الجنوبية)

8. هواوي (الصين)

9. بي واي دي (الصين)

10. سيمينز (ألمانيا)