قبعة شهيرة لـ "مايكل جاكسون" تطرح في مزاد باريسي.. قُدرت بهذا الثمن!

من المقرر أن تُطرح القبعة التي اعتمرها المغني الراحل "مايكل جاكسون" عندما أدى للمرة الأولى حركته الراقصة الشهيرة "مونواك" (moonwalk) للبيع في مزاد يقام في 26 سبتمبر المقبل في باريس.

وألقى نجم موسيقى البوب هذه القبعة على جانب المسرح في 25 مارس 1983 خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لشركة "موتاون" للإنتاج الموسيقي، قبل أن يؤدي على ألحان أغنيته "بيلي جين" ومباشرة أمام كاميرات قناة "إن بي سي" الأميركية خطواته الانزلاقية إلى الخلف التي ما لبثت أن أصبحت رقصة اشتهرت على نطاق واسعة ودخلت تاريخ الموسيقى.

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وستكون هذه القطعة -التي خُمّن سعرها بما بين 66 ألف دولار و109 آلاف- عنصر جذب في المزاد المخصص لقطع من عالم الموسيقى في مركز "أوتيل دروو" للمزادات في باريس، وفقاً لما ذكرته "فرانس برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتتولى تنظيم المزاد شركتا "أربيج" و"ليمون أوكشن".

ويشمل المزاد في سبتمبر نحو 200 قطعة، من صور وملصقات وتذاكر حفلات وأسطوانات ذهبية لـ "مادونا"، وغيتارات قديمة وأزياء لـ "مارتن غر" من فرقة "ديبيش مود" وأسطوانات فنييل لفرقة "رولينغ ستونز" وغيرها. وستصبح لائحة هذه القطع متوافرة على الإنترنت في 4 يوليو على (lemonauction.fr).

ومن بين القطع الأخرى غيتار لعازف البلوز "تي بون ووكر" صنعت منه 22 نسخة فقط عام 1949. وخّمن ثمن هذه القطعة بما بين 109 آلاف دولار و114 ألفاً.

والأكثر غرابة في المزاد قطعة من جدار ملهى "بوس بالاديوم" الباريسي الذي افتتح عام 1965 وأقفل عام 2022، تحمل توقيع عدد من النجوم، وقدّر سعره بما بين 5400 و8700 دولار.