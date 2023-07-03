أكثر الشعوب إدماناً على الهواتف الذكية.. دولتان عربيتان ضمن المراكز العشرة

تعتبر الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وقد تحولت في بعض البلدان إلى إدمان حقيقي. وفي الصدارة، تأتي الصين كأكثر الشعوب إدمانًا على الهواتف الذكية، بحسب "World of Statistics".

ونقل موقع البيانات عن دراسة لجامعة "مكغيل"، والتي درست أكثر من 34000 مستخدم للهواتف خلال الفترة من 2014، وحتى عام 2020، وكشفت الدراسة أن السعودية تأتي في المرتبة الثانية عالمياً، بأكثر من 35.73 نقطة، تليها ماليزيا بـ 35.43 نقطة، ثم البرازيل، فيما كان شعب كوريا الجنوبية في المركز الخامس عالمياً.

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ومن أبرز الدول، تأتي كل من تركيا ومصر، في المراتب الثامنة والتاسعة، بينما احتلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة مراكز متأخرة نسبياً، وتحديداً المرتبتين السادسة عشرة والتاسعة عشرة على التوالي.

بينما تظهر هذه الأرقام مدى الاعتماد على التكنولوجيا في العالم الحديث، فإنها تثير أيضًا تساؤلات حول الآثار الطويلة الأمد للإدمان على الهواتف الذكية.

ويتميز عام 2023 بالتنافس الشديد في عالم الهواتف المحمولة بين العديد من العلامات التجارية.

وتحتل شركة "سامسونغ" المركز الأول كأفضل علامة تجارية للهواتف المحمولة، حيث تُعتبر الرائدة في هذا المجال.

وبحسب "The Stats"، تأتي شركة "أبل" في المركز الثاني، متبعة بشركة "تشاومي" الصينية التي تحتل المركز الثالث. وتلي هذه الشركات الثلاث كل من "أوبو" و"فيفو" و"هواوي" على التوالي.

تحتل شركة "غوغل" المركز الثامن، بينما تعتبر شركة "موتورولا"، والتي كانت رائدة في المجال في السابق، المركز التاسع، لتكون بعيدة عن المنافسة بعض الشيء.

وتواصل هذه العلامات التجارية محاولة مواكبة التطور التكنولوجي الذي يحصل وتحسين منتجاتها باستمرار بما يناسب اهتمام المستهلكين، مما يجعل المنافسة في هذا المجال مشددة ومتقدمة.

أما على صعيد التطبيقات الأكثر استخداما عالميا، فتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا هامًا من حياتنا اليومية، وهي مستخدمة على نطاق واسع حول العالم.

منصة "فيسبوك" تعتبر الأكثر استخداما وبالتالي تأتي في المركز الأول كأكثر الشبكات الاجتماعية شعبية، بما يقرب من 2.958 مليار مستخدم نشط شهرياً، تليها "يوتيوب" بـ 2.514 مليار مستخدم في أميركا أيضا.

وتحتل كل من "واتساب" و"إنستغرام" المرتبة الثالثة والرابعة بملياري مستخدم أميركي لكل منهما، بينما يأتي "ويشات" الصيني في المركز الخامس بـ 1.309 مليار مستخدم.