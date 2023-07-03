عامان إجازة وضع مدفوعة الأجر في هذه الدولة.. إليك ترتيب الدول العربية!

تختلف إجازة الوضع مدفوعة الأجر التي تحصل عليها النساء العاملات بشكل كبير من دولة لأخرى، إلا أن بعض الدول التي تسعى لتشجيع النساء على الإنجاب تتبنى سياسات أكثر تساهلاً من غيرها.

وتتصدر "سان مارينو"، الترتيب العالمي، فيما يقترب من عامين، وبالتحديد 635 يوماً مدفوعة الأجر للنساء، ويرجع السبب الأساسي، إلى صغر حجم الدولة والبالغ تعداد سكانها 30 ألف نسمة فقط. وتقع سان مارينو في شبه الجزيرة الإيطالية، وتحيطها إيطاليا من جميع الجوانب.

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وتقل الإجازة المدفوعة للنساء في بلغاريا إلى 410 أيام محتلة المرتبة الثانية عالمياً، تليها "ألبانيا" بواقع عام كامل، ونفس الإجازة في "البوسنة".

وعربياً، تعد مصر في صدارة الترتيب بواقع 3 أشهر مدفوعة الأجر بالكامل، تليها السعودية 70 يوما، ثم الإمارات 60 يوما.

يذكر أن الصين واليابان، أصدرتا تشريعات لتشجيع النساء على الإنجاب، حيث تعاني الدولتان من شيخوخة السكان، وتدني معدلات الولادة، إذ تمنح الصين 180 يوما إجازة وضع للنساء، وتقل إلى نحو النصف في اليابان إلى 98 يوما.

بينما ترفع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة شعار الرأسمالية بقوة، إذ لا تسمح القوانين الأميركية بإجازة مدفوعة للنساء في حالة الوضع، فيما تحصل النساء في بريطانيا على 42 يوماً فقط كإجازة مدفوعة.