رئيس البورصة المصرية للعربية: مفاوضات مع شركات خاصة للإدراج

قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، إن التداول على أذون الخزانة في البورصة سيبدأ في الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن سعر الصرف ونقص مصادر النقد الأجنبي يمثلان عائقا رئيسيا أمام جذب المستثمرين.

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وكشف الدكاني عن محادثات مع شركات خاصة تعمل في قطاعات الطاقة والسياحة لإدراجها في البورصة المصرية.