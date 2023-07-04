اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البورصة المصرية

رئيس البورصة المصرية للعربية: مفاوضات مع شركات خاصة للإدراج

تعمل في قطاعي الطاقة والسياحة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، إن التداول على أذون الخزانة في البورصة سيبدأ في الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن سعر الصرف ونقص مصادر النقد الأجنبي يمثلان عائقا رئيسيا أمام جذب المستثمرين.

مادة اعلانية

وكشف الدكاني عن محادثات مع شركات خاصة تعمل في قطاعات الطاقة والسياحة لإدراجها في البورصة المصرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف أصبح مخيم جنين رمزا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ كيف أصبح مخيم جنين رمزا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط