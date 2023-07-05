"بلومبرغ": الدوري السعودي لكرة القدم منفتح على شركات الأسهم الخاصة الأجنبية

تسعى المملكة العربية السعودية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب لتعزيز جهودها في المنافسة في عالم كرة القدم، حيث بدأت المملكة باستقطاب أكبر نجوم اللعبة من أوروبا.

بحسب وكالة "بلومبورغ"، ووفقًا لأشخاص مطلعين على استراتيجية السعودية في هذا الإطار، تناقش رابطة الدوري السعودي للمحترفين خيار صفقات البث الجديدة والشراكات مع شركات الأسهم الخاصة لزيادة جاذبية المنافسة حيث تعمل المملكة لتصبح رائدة في عالم الرياضة الاحترافية.

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استحوذ كل من صندوق الثروة السعودي، البالغ قيمته 700 مليار دولار، وشركة النفط الحكومية "أرامكو" الشهر الماضي على العديد من الأندية المحلية. وقال أحد الأشخاص، طلب عدم ذكر اسمه بسبب المحادثات، إن الهدف هو أن يقوم الملاك الجدد ببناء العلامات التجارية للفرق وإيراداتها ثم بيع حصصهم للمستثمرين بما في ذلك شركات الأسهم الخاصة العالمية للاستفادة من خبراتهم في الإشراف على الفرق الرياضية.

تأتي هذه التعزيزات ضمن استراتيجية المملكة لتنويع استثماراتها بعيدا عن قطاع النفط.

أعلن العديد من النجوم الكبار بمن فيهم كريم بنزيمة لاعب "ريال مدريد" وكاليدو كوليبالي لاعب "تشيلسي" مؤخرًا أنهم سينضمون إلى الدوري السعودي، وذلك بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى "النصر" السعودي العام الماضي بعقد قيمته 200 مليون دولار سنويًا.

كما عين نادي الاتفاق السعودي لاعب خط وسط إنجلترا وليفربول السابق ستيفن جيرارد مدربًا جديدًا للنادي.

أجرت شركات الأسهم الخاصة، التي تعتبر من بين أكبر المستثمرين الجدد في أندية كرة القدم، محادثات للاستثمار في بطولات الدوري في فرنسا وإسبانيا، على الرغم من رفض الأندية لخطة مماثلة في ألمانيا. وقد استطاعت تلك الشركات مثل "RedBird Capital Partners" في شراء حصص في كل من "ميلان" الإيطالي و"تولوز" الفرنسي، بينما حصلت "كليرليك كابيتال" على حصة في "تشيلسي".

قال الشخص المطلع على الأمر إن رابطة الدوري السعودي عملت مع وكالة الرياضة "IMG" لتوقيع اتفاقيات قصيرة الأجل مع هيئات البث في حوالي 30 سوقًا بما في ذلك البرتغال والصين وإيطاليا لتوسيع نطاق الانكشاف الدولي للدوري المحلي، مضيفًا أن عائدات هذه الصفقات أقل من 10 ملايين دولار في السنة.

وبحسب "بلومبرغ"، قال الشخص إن الهدف هو تحسين شروط العقود مع انضمام المزيد من اللاعبين النجوم وزيادة قيم الفرق. في وقت سابق من هذا العام، عينت الرابطة خبير حقوق الرياضة المخضرم بيتر هوتون، وهو مسؤول تنفيذي سابق في "Eurosport" و"Fox Sports"، كمستشار.

وقالت المملكة، الشهر الماضي، إنها تأمل في أن تساعد خصخصة الأندية في مضاعفة الإيرادات السنوية لدوري المحترفين السعودي بمقدار 4 أضعاف إلى 480 مليون دولار بحلول نهاية هذا العقد.