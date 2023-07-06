الغيص للعربية: حصة "أوبك" السوقية سترتفع لـ40% بحلول 2040

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، إن الحصة السوقية لـ"أوبك" سترتفع من 30% حالياً إلى أكثر من 40% بحلول 2040 إلى 2045، وفقاً لتقارير ودراسات المنظمة والجهات المستقلة، وذلك مع انخفاض الإنتاج من الدول خارج منظومة "أوبك+" حيث يتوقع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة بحلول 2029 و2030 وكذلك الدول الأخرى.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، ضمن فعاليات مؤتمر أوبك الدولي الثامن، أن المنظمة تحث دائما الدول الأعضاء وشركاتها الوطنية على ضخ المزيد من الاستثمارات في استكشاف وإنتاج النفط لتلبية الطلب العالمي المستقبلي.

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وتابع: "نحن على يقين بأن الطلب على النفط سيكون في ارتفاع ويجب على "أوبك" و"أوبك+" تلبية هذا الطلب".

كان الغيص، قد كشف عن تطلع المنظمة لزيادة عدد الدول الأعضاء، حيث تم التشاور مع دول أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك حتى الآن للانضمام للمنظمة بما يسهم في تقوية "أوبك".

وقال الغيص في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي في فيينا، إن المشاورات مع الدول الجديدة من خارج المنظمة تسهم في تعزيز تماسك وتقوية "أوبك".

وأشار إلى أن المنظمة لا تستهدف انضمام عدد معين من الدول ولكن تستهدف دولا لديها نفس التوجه الاستراتيجي حول المحافظة على أسواق النفط واستقرارها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".