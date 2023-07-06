تأسيس شركات لـ4 أندية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة

وافقت وزارة التجارة أمس على تأسيس شركات الأندية الأربعة "الاتحاد والنصر والهلال والأهلي" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة كشركات مساهمة مقفلة لممارسة جميع الأنشطة التجارية برأس مال قدره 100 مليون ريال لكل شركة، على أن تكون 75% من الأسهم نقدية، و25% منها عينية، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أعلن في وقت سابق عن نقل ملكية أندية الاتحاد والنصر والهلال والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة.

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وأكد الفيصل أنه سيتم طرح عدد من الأندية للتخصيص وبالتنسيق مع مركز التخصيص الوطني، حيث سيتم في المرحلة الأولى اختيار أندية من مختلف الدرجات لطرحها للقطاع الخاص في الربع الأخير من العام الجاري 2023 ، بناء على معايير سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد أطلق في وقت سابق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.