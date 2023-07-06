انخفاض زوّار "ChatGPT" للمرة الأولى منذ إطلاق المنصة

انخفضت حركة المرور الشهرية وعدد الزوار الأفراد على منصة "ChatGPT"، برنامج الدردشة الآلي المشهور والذي تم إطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني، لأول مرة على الإطلاق في يونيو/حزيران، وفقًا لشركة التحليلات "Likeweb".

انخفضت حركة المرور عبر أجهزة "Desktop" والجوّال في جميع أنحاء العالم إلى موقع "ChatGPT" الإلكتروني بنسبة 9.7% في يونيو/حزيران مقارنة بشهر مايو/أيار، بينما انخفض عدد الزوار الأفراد للمنصة على الويب بنسبة 5.7%. وتظهر البيانات أن مقدار الوقت الذي يقضيه الزوار على الموقع انخفض أيضًا بنسبة 8.5%.

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في هذا السياق، قال كبير المديرين في "Similarweb" ديفيد كار: "إن انخفاض حركة المرور هو علامة على حداثة برنامج الدردشة الآلي".

ووصل عدد مستخدمي "ChatGPT" إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في يناير/كانون الثاني، بعد شهرين من إطلاقه.

يعتبر التطبيق الأسرع نموًا على الإطلاق، ويضم الآن أكثر من 1.5 مليار زيارة شهرية، وهو أحد أفضل 20 موقعًا إلكترونيًا في العالم.

أصدرت "OpenAI" أيضًا التطبيق على نظام iOS التابع لـ"أبل" في مايو/أيار الماضي، والذي قد يستنزف بعض حركة المرور من موقعه على الويب. يربط البعض أيضًا تغيير الاستخدام بالعطلة الصيفية للمدارس والجامعات، مما قد يبرر انخفاض عدد المستخدمين.

تم تنزيل البرنامج من قبل أكثر من 17 مليونًا على iOS عالميًا اعتبارًا من 4 يوليو/تموز، وفقًا للبيانات.

قالت شركة التحليلات إن التنزيلات بلغت ذروتها في 31 مايو/أيار وظلت شائعة في الولايات المتحدة، بمتوسط 530 ألف تنزيل أسبوعيًا في أول ستة أسابيع من توفرها.

قد يساعد التباطؤ الأخير في النمو في التحكم في تكلفة تشغيل "ChatGPT"، الأمر الذي يتطلب قوة حوسبية مكثفة للإجابة على الاستفسارات. وكان وصف الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، تكلفة تشغيل الخدمات بأنها "مذهلة".

"ChatGPT" هي منصة مجانية ولكنها توفر أيضًا اشتراكًا متميزًا، حيث يمكن للمستخدمين دفع 20 دولارًا شهريًا للوصول إلى نموذج "OpenAI" الأكثر تقدمًا GPT-4.

قام حوالي 1.5 مليون شخص بالتسجيل في الاشتراك في الولايات المتحدة، وفقًا لأحدث التقديرات من "YipitData".

توقعت شركة "OpenAI" أن تبلغ إيراداتها 200 مليون دولار هذا العام.