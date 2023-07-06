اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

المزروعي للعربية: السعودية لاعب رئيسي في استقرار أسواق النفط

المزروعي: التخفيض الطوعي ساهم في توازن السوق

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن السعودية لاعب رئيسي في استقرار أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى التماسك في منظمة "أوبك" و"أوبك +"، معتبرا أن العلاقة بين دولها علاقة نموذجية أثبتت الأحداث استمرارها.

وأشاد المزروعي في لقاء مع "العربية" على هامش مؤتمر "أوبك"، بالدور القيادي للسعودية والمبادرة التي قامت بها لتمديد الخفض الطوعي بمليون برميل يومياً بما يساهم في توازن أسواق النفط.

مادة اعلانية

وأعلن المزروعي أن الدعوة مفتوحة للدول المنتجة للخام من خارج "أوبك+" للدخول إلى هذا التحالف لأهميته، لأنه كلما زاد أعضاء التحالف كما كان لدينا تقدير أفضل لحاجة السوق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابلة خاصة للعربية مع السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن مقابلة خاصة للعربية مع السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط