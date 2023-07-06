خاص
المزروعي للعربية: السعودية لاعب رئيسي في استقرار أسواق النفط
المزروعي: التخفيض الطوعي ساهم في توازن السوق
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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن السعودية لاعب رئيسي في استقرار أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى التماسك في منظمة "أوبك" و"أوبك +"، معتبرا أن العلاقة بين دولها علاقة نموذجية أثبتت الأحداث استمرارها.
وأشاد المزروعي في لقاء مع "العربية" على هامش مؤتمر "أوبك"، بالدور القيادي للسعودية والمبادرة التي قامت بها لتمديد الخفض الطوعي بمليون برميل يومياً بما يساهم في توازن أسواق النفط.
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وأعلن المزروعي أن الدعوة مفتوحة للدول المنتجة للخام من خارج "أوبك+" للدخول إلى هذا التحالف لأهميته، لأنه كلما زاد أعضاء التحالف كما كان لدينا تقدير أفضل لحاجة السوق.
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