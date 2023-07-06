وزير النفط الليبي للعربية: الأسعار الحالية للخام تتناسب مع وضع الاقتصاد العالمي

قال وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، إن جهود "أوبك" والسعودية، لا سيما بعد تمديدها للخفض الطوعي للإنتاج، ساهمت في استقرار الأسواق والاقتصاد العالمي.

وأضاف الوزير في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر "أوبك" في فيينا، أن التوقعات العالمية تؤكد أن الأسعار الحالية للنفط تتناسب مع وضع الاقتصاد العالمي.

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وأوضح العون أن تأثير التكتل أصبح قوياً بعد توسعه، وبالتالي فهو الآن قادر على العمل من أجل الحد من غمر الأسواق بزيادة المعروض، وهذا ما يجعل المنظمة مهيأة لضبط الطلب العالمي والحد من تدني الأسعار بما يضر الاقتصاد العالمي.