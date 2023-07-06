اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"الدولية الإسلامية" للعربية: رفع السقف التمويلي لمصر من 3 إلى 6 مليارات دولار

أكد أن التمويل الذي حصلت عليه الحكومة المصرية بلغ 14 مليار دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل في مقابلة مع "العربية"، عن رفع السقف التمويلي لمصر من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار.

وقال هاني سنبل إن التمويل الذي حصلت عليه الحكومة المصرية بلغ 14 مليار دولار، ضمن الاتفاقية الإطارية، موضحا: "التمويل الممنوح من المؤسسة لمصر منذ بداية العام تجاوز 700 مليون دولار".

انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 12% لـ1.3 تريليون دولار في 2022 اقتصاد اقتصاد انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 12% لـ1.3 تريليون دولار في 2022
مادة اعلانية

وأضاف أن محفظة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع البنوك مثل بنك مصر وفيصل الإسلامي، والشركات المصرية الخاصة بالتصنيع الغذائي تصل إلى 280 مليون دولار.

وأوضح أن هناك وزارات مصرية تقدمت بطلبات جديدة لتمويل استيراد السلع الغذائية.

وأشار إلى أن هناك متابعة لبرنامج بيع الأصول في مصر والتي تتضمن طرح فنادق وبنوك، كما يوجد لدينا اهتمام ببعض القطاعات ولكن مازلنا في المراحل الأولى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابر جماعية بالأرقام لجثث مهاجرين غير نظاميين لفظهم "المتوسط" إلى شواطئ صفاقس مقابر جماعية بالأرقام لجثث مهاجرين غير نظاميين لفظهم "المتوسط" إلى شواطئ صفاقس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط