خاص
"الدولية الإسلامية" للعربية: رفع السقف التمويلي لمصر من 3 إلى 6 مليارات دولار
أكد أن التمويل الذي حصلت عليه الحكومة المصرية بلغ 14 مليار دولار
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كشف رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل في مقابلة مع "العربية"، عن رفع السقف التمويلي لمصر من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار.
وقال هاني سنبل إن التمويل الذي حصلت عليه الحكومة المصرية بلغ 14 مليار دولار، ضمن الاتفاقية الإطارية، موضحا: "التمويل الممنوح من المؤسسة لمصر منذ بداية العام تجاوز 700 مليون دولار".
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وأضاف أن محفظة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع البنوك مثل بنك مصر وفيصل الإسلامي، والشركات المصرية الخاصة بالتصنيع الغذائي تصل إلى 280 مليون دولار.
وأوضح أن هناك وزارات مصرية تقدمت بطلبات جديدة لتمويل استيراد السلع الغذائية.
وأشار إلى أن هناك متابعة لبرنامج بيع الأصول في مصر والتي تتضمن طرح فنادق وبنوك، كما يوجد لدينا اهتمام ببعض القطاعات ولكن مازلنا في المراحل الأولى.
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