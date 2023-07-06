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"بن داود" للعربية: نعتزم افتتاح 6 إلى 7 فروع جديدة سنويا

سيتم تمويلها ذاتيا

لندن - العربية.نت
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، أحمد بن داود، عن نية الشركة افتتاح 6 إلى 7 فروع جديدة سنويا، سيتم تمويلها ذاتيا.

وقال أحمد بن داود في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر لعرض الفرص الاستثمارية لمدينة الرياض في العاصمة البريطانية لندن، إن الاستحواذات التى نفذتها الشركة هدفها التوسع في مجالها الرئيسى بقطاع التجزئة ونموها إلى حجم معين ثم التخارج منها عبر بيعها لمستثمر أو طرح للاكتتاب.

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